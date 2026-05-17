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Após três perdas, ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões revelam sexo e nome do segundo filho

Casal emocionou as redes sociais neste domingo (17)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 19:34

Breno Simões e Paula Amorim fazem chá revelação Crédito: Reprodução/Instagram

Os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões compartilharam um momento de emoção com seus seguidores neste domingo (17). Juntos desde a 18ª edição do reality show, o casal realizou um chá revelação para descobrir o sexo do segundo filho e anunciou que está à espera de uma menina, que se chamará Marina. Ela chega para completar a família ao lado do primogênito Theo, de 3 anos.

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A celebração foi planejada em torno do tema "arco-íris", um símbolo carregado de significado para o casal. A escolha faz referência direta aos bebês que nascem após uma perda gestacional, trazendo esperança e alegria para a família.

A gravidez foi anunciada em abril, coincidindo com o aniversário de Breno. Na ocasião, o influenciador abriu o coração sobre o histórico delicado do casal, revelando que eles enfrentaram três perdas gestacionais antes de conseguir celebrar o momento atual. Atualmente na 19ª semana de gestação, a previsão é que Marina nasça no final de agosto.