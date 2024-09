GRAVOU VÍDEO

Humberto Martins nega ter mal de Parkinson: 'Fake news'

Ele explicou qual foi a razão para ele ter decidido gravar o vídeo dizendo que isso foi um rumor que surgiu há anos e voltou à tona por conta de um vídeo antigo. "O fato que me traz aqui é uma notícia que vem saindo... Desde 2021 tem rodado por aí no YouTube, e é preocupante porque minha irmã tem 80 anos e me enviou mensagem preocupadíssima comigo sobre isso, falando para mim: ‘não se isole, amamos muito você’. Apenas não fui visitá-la nesse período por causa de muito trabalho e cuidados com a minha vida. Quero compartilhar com vocês essa fake news", disse.