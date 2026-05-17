ASTROLOGIA

O portal dos grandes negócios: Por que o que você planejar hoje (17 de maio) será o sucesso real de amanhã

Use o dia para organizar suas ideias, pois a próxima semana promete ser o marco de novos projetos lucrativos e estáveis

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:16

Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Embora ainda seja domingo, a energia de construção da Lua Nova já está preparando o terreno para a sua segunda-feira. Para três signos que vinham se sentindo desvalorizados, o amanhã marca o início de uma virada poderosa na carreira. O segredo é usar o dia de hoje para planejar com clareza e definir quais bases você quer estabelecer na sua vida profissional.



O cristal de proteção para cada signo 1 de 13

O Universo está abrindo um portal para novos projetos que têm tudo para serem sólidos e duradouros. Se você sonha com um negócio próprio ou com uma mudança radical de área, comece a desenhar isso mentalmente hoje. A energia de Touro garante que o que é iniciado com seriedade e paciência agora não será apenas um "fogo de palha", mas um sucesso real e palpável.

A próxima semana será de muitas conversas importantes e assinaturas de documentos. Use o descanso de hoje para recarregar sua clareza mental. Quando você sabe o que quer e para onde está indo, o mundo se abre. A virada que você tanto buscou está batendo à porta, e ela começa com a segurança que você cultiva dentro de si neste domingo.