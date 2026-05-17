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O portal dos grandes negócios: Por que o que você planejar hoje (17 de maio) será o sucesso real de amanhã

Use o dia para organizar suas ideias, pois a próxima semana promete ser o marco de novos projetos lucrativos e estáveis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:16

Signos, poder e dinheiro
Signos, poder e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Embora ainda seja domingo, a energia de construção da Lua Nova já está preparando o terreno para a sua segunda-feira. Para três signos que vinham se sentindo desvalorizados, o amanhã marca o início de uma virada poderosa na carreira. O segredo é usar o dia de hoje para planejar com clareza e definir quais bases você quer estabelecer na sua vida profissional.

O cristal de proteção para cada signo

Cristais e pedras preciosas por Shutterstock
Áries – Jaspe vermelho: Pedra de força e proteção contra a negatividade, ela ajuda a manter o foco e a determinação do ariano em dia. por Shutterstock
Touro – Quartzo rosa: Fortalece o amor-próprio e traz a estabilidade emocional e o conforto que o taurino precisa para se sentir seguro. por Shutterstock
Gêmeos – Ágata: Ajuda a equilibrar as dualidades e a organizar os pensamentos, protegendo a mente ágil do geminiano contra o estresse. por Shutterstock
Câncer – Pedra da lua: Intuitiva e mística, ela atua como um escudo emocional, equilibrando as oscilações de humor típicas de Câncer. por Shutterstock
Leão – Olho de tigre: Afasta a inveja e o mau-olhado, além de fortalecer a coragem e o brilho pessoal que o leonino possui naturalmente. por Shutterstock
Virgem – Citrino: Conhecido como o cristal da prosperidade, ele ajuda o virginiano a manter o otimismo e a limpar o excesso de autocrítica. por Shutterstock
Libra – Quartzo verde: Promove o equilíbrio e a paz interior, ajudando Libra a decidir com clareza e a manter a harmonia em suas relações. por Shutterstock
Escorpião – Turmalina negra: A pedra mais poderosa contra energias densas, ela protege a intensidade de Escorpião e ajuda na renovação espiritual. por Shutterstock
Sagitário – Sodalita: Ajuda a focar a energia expansiva do sagitariano, trazendo clareza mental e proteção durante suas aventuras e viagens. por Shutterstock
Capricórnio – Fluorita: Auxilia na organização e na estrutura dos projetos de Capricórnio, protegendo contra o cansaço mental e a sobrecarga. por Shutterstock
Aquário – Ametista: Pedra da transmutação e da espiritualidade, ela conecta a mente inovadora de Aquário com a sua intuição mais elevada. por Shutterstock
Peixes – Água-marinha: Com sua energia calmante, ela protege a sensibilidade do pisciano e ajuda a filtrar as emoções absorvidas do ambiente. por Shutterstock
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Cristais e pedras preciosas por Shutterstock

O Universo está abrindo um portal para novos projetos que têm tudo para serem sólidos e duradouros. Se você sonha com um negócio próprio ou com uma mudança radical de área, comece a desenhar isso mentalmente hoje. A energia de Touro garante que o que é iniciado com seriedade e paciência agora não será apenas um "fogo de palha", mas um sucesso real e palpável.

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A próxima semana será de muitas conversas importantes e assinaturas de documentos. Use o descanso de hoje para recarregar sua clareza mental. Quando você sabe o que quer e para onde está indo, o mundo se abre. A virada que você tanto buscou está batendo à porta, e ela começa com a segurança que você cultiva dentro de si neste domingo.

Prepare-se para ser visto e reconhecido. O céu favorece a diplomacia e a praticidade, então deixe as inseguranças para trás. O que começa na próxima segunda-feira será o resultado de toda a cura e organização que você fez nesta semana. O sucesso está logo ali, e ele tem a cara da estabilidade que você merece.

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