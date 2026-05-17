O portal dos grandes negócios: Por que o que você planejar hoje (17 de maio) será o sucesso real de amanhã

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 16:16
Embora ainda seja domingo, a energia de construção da Lua Nova já está preparando o terreno para a sua segunda-feira. Para três signos que vinham se sentindo desvalorizados, o amanhã marca o início de uma virada poderosa na carreira. O segredo é usar o dia de hoje para planejar com clareza e definir quais bases você quer estabelecer na sua vida profissional.
O cristal de proteção para cada signo
O Universo está abrindo um portal para novos projetos que têm tudo para serem sólidos e duradouros. Se você sonha com um negócio próprio ou com uma mudança radical de área, comece a desenhar isso mentalmente hoje. A energia de Touro garante que o que é iniciado com seriedade e paciência agora não será apenas um "fogo de palha", mas um sucesso real e palpável.
A próxima semana será de muitas conversas importantes e assinaturas de documentos. Use o descanso de hoje para recarregar sua clareza mental. Quando você sabe o que quer e para onde está indo, o mundo se abre. A virada que você tanto buscou está batendo à porta, e ela começa com a segurança que você cultiva dentro de si neste domingo.
Prepare-se para ser visto e reconhecido. O céu favorece a diplomacia e a praticidade, então deixe as inseguranças para trás. O que começa na próxima segunda-feira será o resultado de toda a cura e organização que você fez nesta semana. O sucesso está logo ali, e ele tem a cara da estabilidade que você merece.