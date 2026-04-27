Ludmilla e Brunna Gonçalves regravam sucesso infantil para a filha

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Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 20:07
A influenciadora Brunna Gonçalves, de 34 anos, esposa de Ludmilla compartilhou um vídeo de Zuri, filha de 11 meses do casal, curtindo a regravação da cantora da música infantil “Viro, Vira. Virou”, do Grupo Triii.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Brunna Gonçalves pegando nas mãos de Zuri ao ensiná-la a coreografia. A menina aparece alegre ao dançar ao lado da mãe. “A Zuri ama tanto essa música que a Ludmilla teve que regravar uma versão especial para ela”, escreveu a ex-BBB com um coração na legenda do vídeo publicado nesta segunda-feira (27).
Ludmilla e Brunna Gonçalves mostraram o rosto de Zuri
Zuri é a primeira filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, e nasceu no dia 14 de maio do ano passado, em Miami, nos Estados Unidos. O nascimento da pequena foi anunciado nas redes sociais do casal, que celebrou a chegada com uma foto da mãozinha da bebê. O parto, uma cesariana, ocorreu após uma tentativa de parto normal, conforme relatado por Brunna.