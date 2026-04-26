Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chaiany vai à aniversário de Ludmilla, se impressiona com luxo e revela regra rígida da festa

Ex-BBB mostrou bastidores da chegada à comemoração da cantora e contou que convidados ficaram sem celular

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:26

Chaiany foi à festa de Ludmilla e revelou regra do evento Crédito: Reprodução/Instagram

Chaiany Andrade viveu uma noite especial ao ser convidada para o aniversário de Ludmilla. A ex-BBB compartilhou nas redes sociais os bastidores da chegada à festa da artista, realizada neste sábado (25), e chamou atenção ao revelar uma regra adotada no evento.

Ainda no caminho, Chaiany apareceu visivelmente empolgada com o convite. “Estou indo, hein? Vou ali! Estou surtando”, disse aos seguidores antes de mostrar o local da celebração.

Ao chegar na mansão onde aconteceu a festa, a ex-sister se impressionou com o luxo da entrada, decoração e estrutura do condomínio. “Olha isso, que coisa chique! Isso aqui é lugar de rico mesmo. Será que um dia vou morar aqui?”, comentou, em tom descontraído.

Chaiany (BBB 26)

Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é a primeira pipoca do 'BBB 26' a conseguir 1 milhão de seguidores por Reprodução/Instagram
Equipe de Chaiany, do "BBB 26", celebra 1 milhão de seguidores da confinada por Reprodução/Instagram
Chaiany é pipoca do 'BBB 26' por Reprodução/TV Globo
Chaiany do BBB 26 já trabalhou na lavoura e foi mãe aos 15 anos por Reprodução/Instagram
Chaiany por Globo/ Manoella Mello
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany e Jordana tiveram discussão na Casa de Vidro do Centro-Oeste por Reprodução
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Globo/Fábio Rocha
Chaiany resistiu ao Quarto Branco e integrou o elenco do BBB 26 por Divulgação/TV Globo
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
Antes do BBB 26, Chaiany era 'caprichete' de casal e fã de Manu Gavassi por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A participante do Big Brother Brasil também brincou sobre o comportamento que teria dentro da comemoração. “Vou ficar só olhando para ela. Lud, estou chegando. Estou surtando, mas vou ficar de boa, com classe”, afirmou.

Antes de entrar, Chaiany contou que precisaria desaparecer das redes por causa de uma política de privacidade adotada na festa. Segundo ela, os convidados não poderiam permanecer com os celulares durante o evento.

“Gente, não pode ficar com o celular. Vão tomar o celular. Vou sumir. Ainda bem que estou acostumada”, brincou, fazendo referência ao período de confinamento no reality.

Leia mais

Imagem - Galã de Três Graças assume namoro com neta de Betty Faria: 'Apaixonado'

Galã de Três Graças assume namoro com neta de Betty Faria: 'Apaixonado'

Imagem - Veja quem parou de se seguir após o BBB 26 e causou climão

Veja quem parou de se seguir após o BBB 26 e causou climão

Imagem - Fortuna de Paolla Oliveira surpreende: atriz acumula milhões com novelas, publis e mansão de luxo

Fortuna de Paolla Oliveira surpreende: atriz acumula milhões com novelas, publis e mansão de luxo

Mais recentes

Imagem - A história real que inspirou o que é considerado o melhor episódio já feito para uma série de TV e como duelo de fãs colocou obra em risco

A história real que inspirou o que é considerado o melhor episódio já feito para uma série de TV e como duelo de fãs colocou obra em risco
Imagem - Galã de Três Graças assume namoro com neta de Betty Faria: 'Apaixonado'

Galã de Três Graças assume namoro com neta de Betty Faria: 'Apaixonado'
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de abril): introspecção, equilíbrio e renovação emocional dão o tom

Cor e número da sorte de hoje (26 de abril): introspecção, equilíbrio e renovação emocional dão o tom