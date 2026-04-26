CONVITE LUXUOSO

Chaiany vai à aniversário de Ludmilla, se impressiona com luxo e revela regra rígida da festa

Ex-BBB mostrou bastidores da chegada à comemoração da cantora e contou que convidados ficaram sem celular

Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:26

Chaiany foi à festa de Ludmilla e revelou regra do evento Crédito: Reprodução/Instagram

Chaiany Andrade viveu uma noite especial ao ser convidada para o aniversário de Ludmilla. A ex-BBB compartilhou nas redes sociais os bastidores da chegada à festa da artista, realizada neste sábado (25), e chamou atenção ao revelar uma regra adotada no evento.

Ainda no caminho, Chaiany apareceu visivelmente empolgada com o convite. “Estou indo, hein? Vou ali! Estou surtando”, disse aos seguidores antes de mostrar o local da celebração.

Ao chegar na mansão onde aconteceu a festa, a ex-sister se impressionou com o luxo da entrada, decoração e estrutura do condomínio. “Olha isso, que coisa chique! Isso aqui é lugar de rico mesmo. Será que um dia vou morar aqui?”, comentou, em tom descontraído.

Chaiany (BBB 26) 1 de 13

A participante do Big Brother Brasil também brincou sobre o comportamento que teria dentro da comemoração. “Vou ficar só olhando para ela. Lud, estou chegando. Estou surtando, mas vou ficar de boa, com classe”, afirmou.

Antes de entrar, Chaiany contou que precisaria desaparecer das redes por causa de uma política de privacidade adotada na festa. Segundo ela, os convidados não poderiam permanecer com os celulares durante o evento.