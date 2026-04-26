Galã de Três Graças assume namoro com neta de Betty Faria: 'Apaixonado'

Paulo Mendes, intérprete de Raul na novela, confirmou relacionamento discreto nos bastidores

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 09:09

Paulo Mendes assumiu namoro com neta de Betty Faria Crédito: Reprodução/Instagram

A reta final de Três Graças ganhou um assunto fora das telas. Paulo Mendes, que interpreta Raul na trama, assumiu publicamente que está namorando Valentina Daniel, neta de Betty Faria e Daniel Filho.

Discreto sobre a vida pessoal, o ator revelou o relacionamento em entrevista ao jornal O Globo e contou que vive um momento especial ao lado da companheira. “É um relacionamento recente, mas muito forte. Estou realmente apaixonado por ela”, afirmou.

Paulo também definiu a fase atual como uma das melhores de sua vida. “Estou no auge da minha felicidade e bem mais calmo do que estava antes”, disse. Em tom bem-humorado, ele contou ainda que ouviu uma brincadeira da namorada após a mudança no visual. “Ela disse que comprou na planta, porque me conheceu antes de eu cortar o cabelo.”

Paulo Mendes por Reprodução/Instagram
O ator vive Raul, um dos personagens mais comentados de Três Graças. Recentemente, ele chamou atenção ao surgir sem barba e sem o cabelo platinado para a nova fase da novela. Segundo Paulo, a transformação era aguardada há meses.

“Nunca pintaria o cabelo na minha vida. Era estranho me ver daquela forma”, contou ao falar sobre a caracterização do personagem.

Além do sucesso na TV, Paulo Mendes também falou sobre a responsabilidade familiar. O artista revelou que ajuda a sustentar a casa desde jovem e que a carreira se tornou essencial após a morte do pai, em 2020.

