Por que Ana Paula Renault saiu do SBT? Verdade sobre demissão vem à tona após BBB 26

Jornalista negou brigas nos bastidores, rebateu fake news e emissora divulgou comunicado oficial na época

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de abril de 2026 às 10:27

Ana Paula negou boatos sobre saída do SBT e relembrou fake news Crédito: Reprodução/Instagram

A saída de Ana Paula Renault do SBT voltou a virar assunto após a participação da jornalista no Big Brother Brasil. Desde 2021, quando deixou o canal, circularam diferentes versões sobre o motivo do desligamento. Mas, afinal, Ana Paula foi demitida?

Na época, o SBT divulgou um comunicado oficial informando que o contrato da apresentadora havia sido encerrado em comum acordo e não seria renovado. A emissora afirmou ainda que a trajetória da jornalista foi marcada por respeito profissional e elogiou a relação dela com equipes internas e colegas de trabalho.

Ou seja: não houve um motivo oficial divulgado como punição, briga ou justa causa. Publicamente, o canal tratou a saída como encerramento contratual consensual.

Nos bastidores, porém, começaram a circular rumores de conflitos internos, desentendimentos com colegas e problemas nos corredores da emissora. Algumas versões ganharam força nas redes sociais e em sites de celebridades, incluindo relatos nunca confirmados de discussões com integrantes do elenco e funcionários.

Ana Paula reagiu e negou as acusações. Em entrevistas posteriores, afirmou que foi surpreendida com a notícia da saída e classificou os boatos como falsos. Segundo ela, histórias sobre agressões, brigas e confusões nos bastidores eram “inverdades”. A jornalista também disse que o canal vivia momento de contenção de custos e que esse cenário teria pesado na decisão.

Durante o BBB 26, Ana Paula voltou ao assunto e afirmou que fake news prejudicaram sua imagem profissional. Segundo ela, notícias falsas espalhadas naquele período acabaram marcando a repercussão da saída.

Ana Paula havia sido contratada pelo SBT em 2020 e integrou programas como Triturando e Fofocalizando. A passagem dela pelo canal durou cerca de um ano e meio.

