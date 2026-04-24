MÚSICA

Lary revela bastidores com Anitta em novo álbum e expõe exigência da cantora: 'Ela sabe tudo o que quer'

Compositora assina duas faixas de EQUILIBRIVM e diz que projeto exigiu entrega emocional total

Heider Sacramento

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14:30

Lary revelou bastidores com Anitta no álbum EQUILIBRIVM Crédito: Divulgação

Lary abriu os bastidores da parceria com Anitta no álbum EQUILIBRIVM, lançado nesta quinta-feira (16). Responsável por duas músicas do projeto, “Ternura” e “Deus Existe”, a artista contou que viver o processo criativo ao lado da estrela representou um novo momento em sua carreira.

Segundo Lary, trabalhar no disco foi uma experiência transformadora tanto no lado profissional quanto pessoal. “Foi uma experiência muito única, dentro de um projeto também muito único da Anitta”, afirmou.

A cantora destacou ainda a admiração pela trajetória internacional da artista. “Hoje ela é a maior artista do nosso país e alcançou lugares onde ninguém tinha chegado antes. Como compositora e como artista, isso é muito gratificante.”

Anitta em EQUILIBRIVM 1 de 12

Com 12 anos de carreira, Lary disse que sentiu evolução imediata após participar do projeto. “Como compositora, eu sinto que subi um nível estando nesse álbum. E como artista, foi muito enriquecedor, porque durante todo o processo ela conversou muito com a gente sobre carreira, compartilhou experiências e deu muitos conselhos.”

Ao falar sobre Anitta nos bastidores, Lary destacou a objetividade da cantora na construção do trabalho. “Ela sabe exatamente o que quer, onde quer chegar, a mensagem que quer passar, o conceito que quer transmitir.”

Apesar da direção clara, a compositora contou que transformar esse momento pessoal de Anitta em música exigiu sensibilidade. “Foi fácil entender o caminho, mas ao mesmo tempo foi complexo, porque nesse álbum a gente buscou transmitir 100% da verdade dela. Isso exige entrega e sensibilidade muito grandes.”