Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:00
No capítulo desta sexta (24), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Virgínia vai entrar em surto com o resultado do concurso, e nem mesmo o consolo de Marta será suficiente para conter a fúria da jovem. Enquanto isso, o talento de Lúcia/Alika brilha intensamente, com seu vestido virando o assunto principal entre os jornalistas.
A Nobreza do Amor
Casemiro finalmente descobre que foi a própria esposa, Graça, quem sabotou o vestido de Eugênia. O patriarca não deixa barato e dá aquela bronca na vilã, que, em vez de se arrepender, se une a Virgínia em um pacto de vingança contra Lúcia.
Incentivado por Casemiro, Tonho toma coragem e se declara novamente para Lúcia dando um beijo apaixonado nela. Já Januário abre o coração para Dona Menina e confessa que seu amor por Ana Maria é real.
'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.