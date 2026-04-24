NOVELA DAS 6

Lúcia ganha beijo apaixonado em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (24)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:00

Tonho (Ronald Sotto) não conseguirá mais resistir à paixão que sente por Alika (Duda Santos) Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta (24), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Virgínia vai entrar em surto com o resultado do concurso, e nem mesmo o consolo de Marta será suficiente para conter a fúria da jovem. Enquanto isso, o talento de Lúcia/Alika brilha intensamente, com seu vestido virando o assunto principal entre os jornalistas.

A Nobreza do Amor 1 de 27

Casemiro finalmente descobre que foi a própria esposa, Graça, quem sabotou o vestido de Eugênia. O patriarca não deixa barato e dá aquela bronca na vilã, que, em vez de se arrepender, se une a Virgínia em um pacto de vingança contra Lúcia.

Incentivado por Casemiro, Tonho toma coragem e se declara novamente para Lúcia dando um beijo apaixonado nela. Já Januário abre o coração para Dona Menina e confessa que seu amor por Ana Maria é real.

