REALITY SHOW

No Mais Você, Juliano Floss avalia relação com Samira fora do BBB 26: 'Difícil a gente se aproximar'

Terceiro colocado do reality comenta sobre manter amizade com Samira, explica polêmica do "unfollow" e admite dificuldade em manter aproximação fora da casa

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de abril de 2026 às 17:55

Juliano Floss foi o terceiro colocado no Big Brother Brasil 26 Crédito: Reprodução/Globo

Juliano Floss participou do “Café com o Terceiro Colocado” no “Mais Você” na manhã desta sexta-feira (24). Durante a conversa, o ex-brother esclareceu se pretende manter a amizade com Samira Close, sua colega de confinamento, fora do reality. O dançarino conquistou o terceiro lugar na competição com 6,77% dos votos, enfrentando Milena Moreira (17,29%) e a grande campeã do Big Brother Brasil 26, Ana Paula Renault, que venceu com 75,94% da preferência do público.

Em bate-papo com Ana Maria Braga, o influenciador comentou sobre quais relações manterá fora da casa. Entre os participantes que deseja ter por perto, citou nomes como Ana Paula, Milena, Breno, Chaiany e Marcelo. A ausência de Samira, que foi uma de suas principais aliadas no jogo, chamou a atenção.

Questionado pela apresentadora se convidaria a ex-parceira de jogo para um jantar, Juliano negou a possibilidade. "Depois de umas fofocas que eu descobri, não chamo, não", respondeu, sem se aprofundar nos motivos da decisão. Vale lembrar que os dois protagonizaram diversos embates ao longo da edição.

Juliano Floss diz que NÃO levaria a Samira para um jantar: "Depois de umas fofocas que eu descobri aí, eu não chamo não." #MaisVocê pic.twitter.com/apOqnTuW2a — Central Reality (@centralreality) April 24, 2026

Juliano Floss (BBB 26) 1 de 14

Ana Maria também abordou o episódio em que o dançarino supostamente teria ignorado Samira após ser convidado para conhecer o apartamento que ela ganhou no programa. O momento ocorreu durante o “Bate-Papo BBB” com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Ao rever a cena, Juliano se defendeu, afirmando que apenas respondeu “Sushi?”, como uma referência às conversas com a gaúcha sobre o prato asiático dentro da casa.

“Juliano, tu quer ir no meu apartamento, Juliano?”, perguntou Samira no vídeo exibido. O ex-brother respondeu: “Uai. Sushi?”. Ela então retrucou: “Bora. Bora tomar vodka, Juliano”.