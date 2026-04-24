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Cauã Reymond retorna como Jorginho em ‘Avenida Brasil 2'

Ator aceitou o convite da TV Globo para reprisar o papel na sequência da trama de João Emanuel Carneiro

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de abril de 2026 às 16:52

Há quase 15 anos, Reymond interpretou Jorginho, filho de Carminha e Tufão na trama Crédito: Reprodução

Cauã Reymond está confirmado na sequência de “Avenida Brasil”. O ator aceitou o convite da TV Globo para reprisar o papel de Jorginho no projeto que dá continuidade ao folhetim de João Emanuel Carneiro. Sucesso de audiência em 2012, a produção original está sendo reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo”. De acordo com a Folha de S. Paulo, a nova trama deve estrear em horário nobre no dia 25 de janeiro de 2027.

Cauã, que possui contrato fixo de longo prazo com a Globo, está envolvido em outros projetos na emissora, o que facilitou as negociações para o retorno. Entre eles, se destaca a série “Jogada de Risco”, produção original Globoplay criada e protagonizada pelo ator, com lançamento previsto para julho deste ano. O trabalho mais recente do artista em novelas foi a participação como César no remake de “Vale Tudo” (2025).

No folhetim, apelidado de “Avenida Brasil 2”, Reymond volta a viver o filho de Tufão (Murilo Benício) e da icônica vilã Carminha (Adriana Esteves).

Cauã Reymond 1 de 8

A reprise da obra original nas tardes de segunda a sexta-feira, no "Vale a Pena Ver de Novo", é apontada como uma estratégia da emissora para reativar a trama na memória dos telespectadores e preparar o público para a nova fase. Para a sequência, a Globo aposta alto ao trazer de volta o diretor Ricardo Waddington, responsável pela versão de 2012, especialmente para comandar a nova produção.

Segundo informações da Folha, o ator Juliano Cazarré retorna como Adauto. Por outro lado, alguns nomes do elenco original estão fora do projeto, como Isis Valverde, intérprete de Suellen, que confirmou que não planeja retornar para a continuação.