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Gil do Vigor abre o jogo sobre trisal com os ex-BBBs Breno e Marcelo: ‘Quero namorar’

Ex-participante do BBB 21 revelou detalhes da relação com o ‘casal’ do BBB 26

Felipe Sena

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:23

Gil esteve no mesmo Crédito: Reprodução (X/Globo)

Rumores sobre um possível trisal de Gil do Vigor com os ex-BBBs Breno e Marcelo começaram a circular nas redes sociais. Isso porque os três estavam bem próximos numa festa pós-final do Big Brother Brasil 26, em que o economista fez cobertura ao lado de Fernanda Keulla.

No entanto, Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para esclarecer a situação. O economista que participa do “Mais Você, com Ana Maria Braga disse que na verdade os três deram um selinho de “milésimos de segundos”, mas que não ocorreu nada além disso. Gil também disse que quer namorar, e que esses rumores o atrapalham de encontrar alguém.

Gil do Vigor 1 de 8

“Eu não fiquei com ninguém, não viu? Pelo amor do senhor, a gente só tava brincando ali. Eu fui na festa e não deu meio milésimo. Foi só uma brincadeira dos meninos. Aí vocês ficam postando essas coisas e eu quero um marido e não vou conseguir, não vai namorar. O povo vai achar que ainda tô na sem vergonhice, mudei pelo amor do senhor, eu quero namorar, encontrar uma pessoa, um relacionamento, eu brinco assim, eu quero casar, eu quero ter uma família, aí vocês ficam falando, o povo acredita e quem vai querer me namorar? Não teve nada não”, disse Gil.