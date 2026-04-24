CURIOSIDADES

Nem todo livro é ajuda, mas ler faz você entender melhor as pessoas e antecipar conflitos

Estudos indicam que a ficção funciona como um treino silencioso para interpretar pensamentos e comportamentos



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:00

Mais do que entretenimento, a leitura pode influenciar diretamente sua forma de enxergar o outro Crédito: Pexels

Você já terminou um livro com aquela sensação de que conhecia profundamente um personagem? Como se entendesse exatamente o que ele pensava ou faria?

Saiba que isso não acontece por acaso. A leitura de ficção funciona como um tipo de “simulador social”, em que você acompanha decisões, conflitos e emoções sem viver aquilo diretamente. É nesse processo que surge um efeito pouco percebido: a leitura pode ajudar você a entender melhor a mente das outras pessoas.

Um treino invisível para o cérebro

Quando você lê uma história, seu cérebro entra em ação de forma intensa. Você imagina cenários, interpreta intenções e tenta antecipar comportamentos.

Esse processo está ligado à chamada empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender o ponto de vista do outro. Ao acompanhar personagens e suas escolhas, o leitor exercita constantemente essa habilidade, mesmo sem perceber.

Na prática, é como se cada capítulo fosse um exercício de interpretação humana, em que você precisa decifrar emoções, motivações e decisões.

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Por que a ficção funciona melhor?

Diferente de textos informativos, a ficção cria envolvimento. O leitor não apenas recebe informações, ele participa da narrativa.

Existe identificação, conexão emocional e uma sensação de estar dentro da história. Você acompanha dilemas, torce, se frustra e tenta entender as atitudes dos personagens.

É justamente essa imersão que torna a experiência mais profunda e impactante. Quanto mais você se envolve, mais o seu cérebro trabalha para compreender o outro.

Você está praticando sem perceber

Cada história lida é, na prática, um exercício silencioso. Ao longo da leitura, você analisa comportamentos, interpreta relações e acompanha conflitos humanos.

Com o tempo, isso pode influenciar a forma como você observa o mundo ao seu redor. Situações do dia a dia passam a ser interpretadas com mais nuance, e entender diferentes perspectivas se torna algo mais natural.

Não é quantidade, mas envolvimento

Não adianta apenas “ler por ler”. O impacto da ficção não está na quantidade de páginas, mas na forma como você se conecta com a história.

Quando há imersão, conexão com os personagens e atenção aos detalhes emocionais, o cérebro se envolve de maneira mais profunda nesse processo.