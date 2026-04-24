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Nem todo livro é ajuda, mas ler faz você entender melhor as pessoas e antecipar conflitos

Estudos indicam que a ficção funciona como um treino silencioso para interpretar pensamentos e comportamentos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19:00

Mais do que entretenimento, a leitura pode influenciar diretamente sua forma de enxergar o outro
Mais do que entretenimento, a leitura pode influenciar diretamente sua forma de enxergar o outro Crédito: Pexels

Você já terminou um livro com aquela sensação de que conhecia profundamente um personagem? Como se entendesse exatamente o que ele pensava ou faria?

Saiba que isso não acontece por acaso. A leitura de ficção funciona como um tipo de “simulador social”, em que você acompanha decisões, conflitos e emoções sem viver aquilo diretamente. É nesse processo que surge um efeito pouco percebido: a leitura pode ajudar você a entender melhor a mente das outras pessoas.

Um treino invisível para o cérebro

Quando você lê uma história, seu cérebro entra em ação de forma intensa. Você imagina cenários, interpreta intenções e tenta antecipar comportamentos.

Esse processo está ligado à chamada empatia cognitiva, que é a capacidade de compreender o ponto de vista do outro. Ao acompanhar personagens e suas escolhas, o leitor exercita constantemente essa habilidade, mesmo sem perceber.

Na prática, é como se cada capítulo fosse um exercício de interpretação humana, em que você precisa decifrar emoções, motivações e decisões.

Leitura

Não é só história: cada romance pode estar treinando sua forma de entender as pessoas por Pexels
Ler ficção pode mudar, aos poucos, a forma como você enxerga o mundo real por Pexels
Ao acompanhar personagens, seu cérebro aprende a interpretar emoções e decisões por Pexels
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Não é só história: cada romance pode estar treinando sua forma de entender as pessoas por Pexels

Por que a ficção funciona melhor?

Diferente de textos informativos, a ficção cria envolvimento. O leitor não apenas recebe informações, ele participa da narrativa.

Existe identificação, conexão emocional e uma sensação de estar dentro da história. Você acompanha dilemas, torce, se frustra e tenta entender as atitudes dos personagens.

É justamente essa imersão que torna a experiência mais profunda e impactante. Quanto mais você se envolve, mais o seu cérebro trabalha para compreender o outro.

Você está praticando sem perceber

Cada história lida é, na prática, um exercício silencioso. Ao longo da leitura, você analisa comportamentos, interpreta relações e acompanha conflitos humanos.

Com o tempo, isso pode influenciar a forma como você observa o mundo ao seu redor. Situações do dia a dia passam a ser interpretadas com mais nuance, e entender diferentes perspectivas se torna algo mais natural.

Não é quantidade, mas envolvimento

Não adianta apenas “ler por ler”. O impacto da ficção não está na quantidade de páginas, mas na forma como você se conecta com a história.

Quando há imersão, conexão com os personagens e atenção aos detalhes emocionais, o cérebro se envolve de maneira mais profunda nesse processo.

E é exatamente nesse ponto que a leitura deixa de ser apenas entretenimento, e passa a ser também uma forma de treino para entender melhor as pessoas.

Tags:

Livros de Romance Leitura Ciência

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