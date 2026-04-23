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Tadeu Schmidt desabafa sobre cansaço físico após o fim do BBB 26

Apresentador utilizou as redes sociais para relatar o impacto da rotina intensa

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de abril de 2026 às 21:25

Tadeu Schmidt faz desabafo após fim do BBB 26
Tadeu Schmidt faz desabafo após mais de 100 dias à frente do programa Crédito: Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt utilizou as redes sociais para comentar que finalmente conseguiu descansar após mais de 100 dias cumprindo a agenda do Big Brother Brasil 26. A final do reality show ocorreu na última terça-feira (21), mas o apresentador também marcou presença no “Big Show - O Reencontro”, no Multishow, realizado na quarta-feira (22).

“Impressionante como é o corpo da gente, né? Eu tô sentindo agora um cansaço que eu não senti em nenhum momento nesses 100 e poucos dias de BBB”, iniciou o apresentador no vídeo publicado nesta quinta-feira (23). “Mas agora que acabaram os últimos compromissos do Big, já fui lá, teve compromisso com os patrocinadores na casa, ontem eu fui lá no Reencontro e tal.... Agora realmente não tem mais nenhum compromisso com o Big. Dormi mais de sete horas e não consegui acordar”, relatou.

“E agora tô num cansaço, parece que o corpo falou assim: 'Bom, agora acabou a batalha'. Tô naquele cansaço assim que eu não senti nenhum dia desses 100 dias”, detalhou Schmidt sobre o período de recuperação.

“Parece que o corpo agora falou assim: 'Agora você vai descansar'. E eu vou mesmo. Vou almoçar e vou dormir depois do almoço, coisa que eu não fiz, não lembro qual foi a última vez que eu fiz isso. Acho que a Aline ainda tava na casa. Descansar”, finalizou.

A reta final do programa foi marcada por acontecimentos intensos e momentos de emoção, tanto para o apresentador quanto para os participantes.

Nesse período, Tadeu recebeu a notícia de que seu irmão, Oscar Schmidt, ícone do basquete brasileiro, havia falecido. Mesmo em luto, o jornalista apresentou o programa na sexta-feira, dia 18 de abril, justificando a decisão como uma forma de honrar a memória do irmão.

“Oscar ia ficar muito bravo comigo se eu não viesse trabalhar hoje. Então eu tô aqui. Eu vou me recuperar! Estou aqui para dar o meu melhor. Essa é uma homenagem a você, irmão!”, declarou o apresentador na ocasião.

Dois dias após a perda de Oscar, no domingo (19), foi confirmada a morte de Gerardo Renault, pai da participante Ana Paula. A competidora optou por permanecer no jogo até a final, realizada na terça-feira (21), quando se consagrou campeã da 26ª edição do reality.

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“Esse drama terrível se tornou carinho, cuidado e superação. Seu Gerardo, muito obrigado por nos confiar sua filha”, destacou Tadeu no discurso de vitória de Ana Paula.

Tadeu Schmidt

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo
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Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil por Divulgação/TV Globo

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Tags:

ana Paula Renault bbb 26 Tadeu Schmidt Gerardo Renault Oscar Schmidt

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