Irmã de Ana Paula detalha conversas com o pai antes da morte: ‘Ele descansou por ter sabido que ela ia ganhar’

Durante conversa no Encontro, Cida Renault também revelou como Ana Paula soubre da morte do pai

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:10

Gerardo Renault e Ana Paula Renault Crédito: Reprodução | Instagram

A irmã de Ana Paula Renault, Cida Renault revelou detalhes das últimas conversas com o pai, Gerardo Renault, antes de falecer no último domingo (19). De acordo com ela, o pai queria muito que Ana Paula permanecesse no programa e acreditava que a oportunidade de estar no reality era única.

"Papai queria muito. É uma oportunidade de mudar a vida. Acho que ele até descansou exatamente por ter sabido que ela ia ganhar. A gente queria que ela ficasse, para realizar o que meu pai queria, para meu pai ir tranquilamente", disse.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Com 75,94% dos votos, Ana Paula Renault entra para o Top 5 maiores porcentagens dos vencedores do BBB; confira lista

Ana Maria Braga admite 'vontade de bater' em Ana Paula Renault no Mais Você

Ana Paula Renault entra para a história como a vencedora mais velha do BBB; confira o ranking

Cida também revelou a preocupação de Gerardo em relação ao futuro da filha. "A preocupação dele era que ela tivesse um custeio, tivesse o apartamento dela, que ela pudesse viver a vida mais tranquilamente", contou.

A irmã de Ana Paula explicou que a família comunicou a morte do pai para a campeã do BBB 26 durante o confinamento através de um vídeo. "Ela ficou no programa por isso, pelo que ele tinha falado. A gente conseguiu mandar esse vídeo para falar para ela o que tinha acontecido, que ele estava tranquilo".

Cida ainda relembrou como o pai reagiu quando o pai reagiu quando Ana Paula recebeu o convite para o BBB 26. "Quando chegou o convite, ele foi o primeiro a incentivá-la. Ela ainda estava com medo, mas ele falou: 'vai que você dá conta, 10 anos depois... não tem como perder, tem que ir, encarar'. Quando ele se foi, já tinha certeza de que ela tinha se encontrado, que ela consegue seguir a vida dela”, finalizou.

ana Paula Renault Gerardo Renault

