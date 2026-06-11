REFLEXÃO

Frase de Einstein do dia: 'Aquele que segue a multidão geralmente não vai além dela. Aquele que caminha sozinho pode chegar a lugares onde ninguém jamais esteve' - reflexão sobre originalidade e coragem

O pensamento atribuído ao físico alemão continua sendo compartilhado ao falar sobre independência de pensamento, inovação e a coragem de seguir caminhos diferentes

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2026 às 03:00

Albert Einstein começou a falar mais tarde do que a maioria das crianças, o que preocupava sua família. Crédito: Reprodução

Desde cedo, muitas pessoas aprendem que seguir a maioria costuma ser o caminho mais seguro. Afinal, caminhar junto ao grupo reduz riscos, evita críticas e oferece a sensação de pertencimento. A reflexão atribuída a Albert Einstein propõe uma visão diferente ao sugerir que as maiores descobertas e transformações frequentemente surgem daqueles que tiveram coragem de pensar por conta própria.

15 fatos sobre Albert Einstein 1 de 15

Conhecido por revolucionar a ciência moderna, Einstein construiu sua trajetória questionando ideias que pareciam inquestionáveis. Grande parte de suas contribuições nasceu justamente da disposição de enxergar problemas sob perspectivas diferentes das adotadas pela maioria.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por tendências, opiniões em massa e pressão constante para se encaixar. Em muitos casos, o medo de errar ou de ser criticado impede pessoas de explorarem caminhos que poderiam levá-las a resultados extraordinários.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Escolher uma carreira diferente da esperada, defender uma opinião impopular, iniciar um projeto inovador ou tomar decisões alinhadas aos próprios valores, mesmo sem aprovação imediata.

O pensamento filosófico não sugere rejeitar todos os conselhos ou agir por rebeldia. A ideia central está mais ligada à capacidade de desenvolver pensamento crítico e não abrir mão da própria individualidade apenas para seguir a direção da maioria.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à criatividade, à autonomia intelectual e à inovação, características que costumam surgir quando alguém se permite pensar além dos padrões estabelecidos.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantas décadas depois. Em um tempo em que seguir a multidão parece cada vez mais fácil, Einstein lembra que alguns dos caminhos mais transformadores são percorridos por quem tem coragem de andar sozinho.