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Rã perigosa que muge como boi e come pássaros vivos obriga governo brasileiro a mobilizar operação de caçada à espécie

Operação com apoio do Ibama e da Universidade Federal de Santa Catarina já capturou mais de dez animais em Ratones

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 11 de junho de 2026 às 04:04

A capacidade de comer quase qualquer coisa torna esta espécie muito perigosa para o ambiente
A capacidade de comer quase qualquer coisa torna esta espécie muito perigosa para o ambiente Crédito: Imagem Ilustrativa

No escuro das florestas e das lagoas, uma criatura causa temor em Florianópolis: a rã-touro-americana (Aquarana catesbeiana). Recentemente, na região de Ratones, foi organizada uma operação ambiental para lidar com a invasão nem tão silenciosa destes animais.

Esses pequenos infratores são conhecidos pelo seu coaxar barulhento, que lembra o mugido de uma vaca. Porém, não apenas no som eles são parecidos com vacas, mas na sua capacidade de tratorar um ambiente inteiro, deixando apenas terra e um rastro de morte.

Curiosidades sobre rãs-touro-americanas

Mapa mostra a área nativa da rã-touro, em azul, e regiões onde ela aparece como espécie introduzida ou invasora, em vermelho por Osiris / Wikimedia Commons
Rã-touro adulta tem corpo robusto, pele verde-oliva e pode passar dos 15 centímetros de comprimento corporal por Brian Gratwicke / Wikimedia Commons
Macho da rã-touro tem garganta amarelada e emite canto grave usado para atrair fêmeas na época reprodutiva por Williamsplex / Wikimedia Commons
Nos machos, o tímpano costuma ser maior que o olho; nas fêmeas, tende a ter tamanho parecido por B kimmel / Wikimedia Commons
ã-touro é predadora oportunista e pode comer peixes, insetos, aves, répteis, outras rãs e pequenos mamíferos por Rusty Clark - Back In One Piece / Wikimedia Commons
Jacarés estão entre os predadores capazes de capturar rãs-touro adultas em áreas úmidas dos Estados Unidos por Andrea Westmoreland / Wikimedia Commons
Rã-touro foi levada a diferentes países para produção de carne, atividade associada a escapes e solturas por Fumikas Sagisavas / Wikimedia Commons
Girino de rã-touro pode atingir tamanho grande e depende de corpos d’água estáveis para completar o desenvolvimento por Ryan Hodnett / Wikimedia Commons
Girino de rã-touro com patas mostra a transição entre vida totalmente aquática e fase jovem do anfíbio por KKPCW / Wikimedia Commons
Rã-touro e girinos registrados na Tailândia ilustram a expansão da espécie para outros países por Renaudsechet / Wikimedia Commons
Existem variações raras de coloração, como indivíduos albinos ou amelanísticos por B a y L e e ' s 8 Legged Art / Wikimedia Commons
Registro em Juquitiba, em São Paulo, mostra a rã-touro em área brasileira fora de sua distribuição original por Igor Viana Gusmao / Wikimedia Commons
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Mapa mostra a área nativa da rã-touro, em azul, e regiões onde ela aparece como espécie introduzida ou invasora, em vermelho por Osiris / Wikimedia Commons

Operação em Florianópolis

As acusações contra esse infrator estrangeiro incluem violações ambientais, assassinato de espécies nativas e invasão de propriedade privada. As autoridades responsáveis mobilizaram uma força-tarefa para apreender os animais.

A operação está sendo tocada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram), em apoio à UFSC, ao Ibama, ao IMA e ao ICMBio
A operação está sendo tocada pela Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram), em apoio à UFSC, ao Ibama, ao IMA e ao ICMBio Crédito: Sixflashphoto / Wikimedia Commons

Os primeiros registros dessa espécie invasora exótica no Brasil foram feitos em 1935, mas em Santa Catarina os primeiros encontros foram em 2025, em uma propriedade no bairro Ratones.

Até agora, duas ações de campo resultaram na captura de 11 animais. Foram dez em novembro de 2025 e um em março de 2026. A presença da rã foi confirmada em três propriedades da região.

Os animais capturados foram encaminhados ao Laboratório de Herpetologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As análises buscam verificar a presença de ranavírus e quitridiomicose, doenças que podem afetar anfíbios e peixes e cujas rãs-touros são frequentemente vetores.

“Detecção precoce e resposta rápida”

O presidente da Floram, Fábio Henrique Machado, definiu o trabalho em Ratones como uma estratégia de “detecção precoce e resposta rápida”. A lógica é simples: quanto antes a invasão for entendida, maior a chance de controle.

A bióloga Priscilla Tamioso, da Floram, afirmou que o mapeamento começou depois do primeiro registro oficial. Segundo ela, a atuação busca “evitar sua dispersão e reduzir impactos sobre a fauna nativa”.

Esse ponto é importante porque espécies invasoras costumam ser mais fáceis de conter no início. Quando se espalham por áreas grandes, o controle fica mais caro, mais lento e, em muitos casos, quase inviável
Esse ponto é importante porque espécies invasoras costumam ser mais fáceis de conter no início. Quando se espalham por áreas grandes, o controle fica mais caro, mais lento e, em muitos casos, quase inviável Crédito: Daniil Kondrashin / Pexels

Quais os perigos dessa espécie?

O principal risco da espécie é para o ecossistema. As rãs-touros são animais que podem atingir até 20 cm e se alimentar de quase qualquer outro animal que consigam engolir. Isso inclui outros sapos, insetos, pequenos mamíferos, aves e até pequenas serpentes.

Possuindo um amplo cardápio, a rã invasora se torna uma ameaça para a fauna nativa e cria uma competição desleal com espécies nativas. Dessa maneira, além de predar as espécies nativas, ela também as substitui.

Além disso, o seu alto “mugido” também é um elemento negativo para a fauna local. Em lagoas e florestas, muitos animais dependem da vocalização para a reprodução ou caça, e possuir um “vizinho barulhento” atrapalha esses processos naturais, que são mais baixos em volume.

Em Santa Catarina, a rã-touro integra a lista oficial de espécies da fauna exótica invasora. Ela aparece na Categoria 1 da Resolução CONSEMA nº 272/2025, classificação usada para orientar ações de manejo no estado.

Essa categoria indica espécies com risco reconhecido ao ambiente. A medida ajuda órgãos ambientais a definir prioridades, organizar respostas e orientar a população sobre o que fazer em caso de encontro.

Amplo cenário

Um mapeamento publicado na revista Scientific Reports analisou 324 amostras de rãs-touro em 38 locais de sete estados brasileiros. A pesquisa investigou populações criadas em ranários e outras já encontradas soltas na natureza.

A introdução inicial dessa espécie no Brasil foi feita para a ranicultura, principalmente para a produção de carne para o consumo humano
A introdução inicial dessa espécie no Brasil foi feita para a ranicultura, principalmente para a produção de carne para o consumo humano Crédito: Srdjan Sabo / Pexels

Os pesquisadores identificaram duas populações principais destes anfíbios no país. Uma delas está amplamente espalhada pelo Sul e Sudeste. A outra aparece com mais força em Minas Gerais, com presença menor em outros estados.

Mapa da distribuição de rãs-touro no Brasil, segundo o estudo
Mapa da distribuição de rãs-touro no Brasil, segundo o estudo Crédito: Divulgação / Artigo / Scientific Reports

A descoberta mais relevante para o controle é que as populações de ranários e as populações livres não apresentaram grande diferença genética. Ou seja, animais das fazendas frequentemente fogem e seus descendentes são recapturados na natureza, e vice-versa.

Em outras palavras, o problema não começou agora em Florianópolis. O caso de Ratones é uma nova manifestação local de uma história antiga: animais criados para produção que geram impacto ambiental por descuido no manuseio, como é o caso do temido peixe-leão, que está ameaçando o litoral nordestino.

Tags:

Santa Catarina Espécie Invasora Sapo Florianópolis Meio Ambiente Ibama

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