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O universo escolheu Touro, Câncer e Sagitário para receber boas surpresas hoje (11 de junho); veja o que está a caminho

Confiança, segurança emocional e sensação de que tudo está fluindo podem marcar o dia de alguns signos de forma especial

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de junho de 2026 às 05:00

Signos e aviso do universo
Signos e aviso do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Esta quinta-feira, dia 11 de junho, chega com uma energia favorável para quem busca mais tranquilidade, clareza e confiança nas próprias escolhas. Para alguns signos, o dia pode trazer a sensação de que as coisas finalmente estão se encaixando, tornando decisões mais fáceis e fortalecendo a certeza de que estão no caminho certo. Entre todos os signos, três tendem a perceber essa influência de forma mais intensa. Veja a previsão do site "Your Tango"

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Touro: Você pode sentir uma confiança incomum ao longo do dia. Decisões que antes pareciam difíceis tendem a se tornar mais claras, permitindo que você avance com mais segurança. Além disso, situações ligadas ao amor, ao bem-estar e à felicidade pessoal ganham força.

Dica cósmica: Confie mais na sua intuição. Você sabe mais do que imagina sobre o caminho que deseja seguir.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
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Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Câncer: O apoio das pessoas que fazem parte da sua vida fica mais evidente. Gestos de carinho, demonstrações de amizade ou atitudes inesperadas podem reforçar a sensação de que você não está sozinho em suas jornadas.

Dica cósmica: Valorize quem demonstra estar ao seu lado nos momentos importantes.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
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Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Sagitário: Sua capacidade de enxergar o lado positivo das situações faz toda a diferença hoje. Enquanto outras pessoas podem focar nos obstáculos, você tende a perceber as oportunidades e os aprendizados que surgem pelo caminho.

Dica cósmica: A gratidão pode abrir portas que a preocupação jamais conseguiria abrir.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Tags:

Signo Câncer Touro Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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