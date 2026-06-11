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‘Quem Ama Cuida’: Adriana e Pilar discutem no capítulo desta quinta-feira (11)

Confira os principais acontecimentos do capítulo 22 na trama de Walcyr Carrasca e Claudia Souto

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:00

Isabel Teixeira como Pilar
Isabel Teixeira como Pilar Crédito: Globo/Divulgação

No capítulo desta quinta-feira (11), Otoniel (Tony Ramos) avisa Pedro (Chay Suede) sobre a prisão de Adriana (Letícia Colin), e o advogado se compromete a libertar a fisioterapeuta da cadeia.

Na sequência, Pedro bate de frente com Pilar (Isabel Teixeira). Enquanto isso, Edvaldo (Guilherme Piva) culpa Diná (Rosi Campos) por ter empurrado Arthur (Antônio Fagundes) da varanda por causa de ciúmes.

Adriana fica cara a cara com Pilar e as duas têm uma discussão. Pedro aconselha Cléber (Breno Ferreira) a se afastar do caso, e Dora (Mariana Ximenes) expressa o medo de que o processo crie um afastamento entre Ademir (Dan Stulbach) e Pedro. No encerramento, Adriana e Otoniel demonstram apreensão com a saúde de Elisa (Isabela Garcia).

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
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Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

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Tags:

tv Globo Novelas Walcyr Carrasco Quem ama Cuida

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