‘Quem Ama Cuida’: Adriana e Pilar discutem no capítulo desta quinta-feira (11)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 11 de junho de 2026 às 06:00
No capítulo desta quinta-feira (11), Otoniel (Tony Ramos) avisa Pedro (Chay Suede) sobre a prisão de Adriana (Letícia Colin), e o advogado se compromete a libertar a fisioterapeuta da cadeia.
Na sequência, Pedro bate de frente com Pilar (Isabel Teixeira). Enquanto isso, Edvaldo (Guilherme Piva) culpa Diná (Rosi Campos) por ter empurrado Arthur (Antônio Fagundes) da varanda por causa de ciúmes.
Adriana fica cara a cara com Pilar e as duas têm uma discussão. Pedro aconselha Cléber (Breno Ferreira) a se afastar do caso, e Dora (Mariana Ximenes) expressa o medo de que o processo crie um afastamento entre Ademir (Dan Stulbach) e Pedro. No encerramento, Adriana e Otoniel demonstram apreensão com a saúde de Elisa (Isabela Garcia).
Quem Ama Cuida