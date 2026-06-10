NOVELA DAS NOVE

‘Quem Ama Cuida’: Saiba se Adriana será presa no capítulo desta quarta-feira (10)

Confira os principais acontecimentos do capítulo 21 na trama de Walcyr Carrasca e Claudia Souto

Kamila Macedo

Publicado em 10 de junho de 2026 às 06:00

Adriana (Letícia Colin) Crédito: Divulgação/Globo

O clima esquenta na trama nesta quarta-feira (10). Elisa (Isabela Garcia) parte em direção ao sítio de Enéas (Glicério do Rosário) acompanhada por Mau Mau (João Victor Gonçalves). Enquanto isso, Carmita (Deborah Evelyn) dá força para Bruna (Nanda Marques) sair com Tiago (Gui Ferraz). Preocupados com Elisa (Isabela Garcia), que acabou passando mal, Adriana (Letícia Colin) e Otoniel (Tony Ramos) também se vão até o sítio para prestar socorros.



Paralelamente, Pilar (Isabel Teixeira) vai direto para a delegacia denunciar que Adriana fugiu, ficando satisfeita quando o delegado decreta a prisão preventiva da fisioterapeuta. No sítio, Otoniel desabafa com Adriana sobre o quanto o deixa aflito a falta de um diagnóstico médico para Elisa. Em outra conversa, Tilde (Luana Martau) confidencia a Rosa (Tatiana Tiburcio) que notou o interesse de Pedro (Chay Suede) por Adriana. No fim do capítulo, Adriana é presa.