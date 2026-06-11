Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que é seu volta: Quinta-feira (11 de junho) traz dinheiro inesperado e surpresas avassaladoras no amor

Veja se o seu signo está na lista

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de junho de 2026 às 04:30

Lua cheia e os signos
Lua cheia e os signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira (11) chega lavando a alma de quem passou os últimos dias enfrentando bloqueios materiais e incertezas emocionais. O Universo decidiu abrir o cofre da prosperidade e recalibrar a justiça divina, trazendo de volta recursos que você já considerava perdidos. É um dia iluminado para a vida financeira, onde o cosmos recompensa a disciplina de quem soube esperar o momento certo para colher.

Signos dos técnicos campeões mundiais

Uruguai, 1930 - Alberto Suppici - Escorpião - Técnico da seleção do Uruguai nasceu no dia 20 de novembro de 1898 por Divulgação
Itália, 34, e França, 38 - Vittorio Pozzo - Peixes - Treinador italiano nasceu no dia 2 de março de 1886, na cidade de Turim, Itália por Divulgação
Brasil, 50 - Juan López Fontana - Peixes - Técnico uruguaio, que comandou a Seleção Uruguaia na histórica Copa do Mundo de 1950), nasceu em 15 de março de 1908 por Divulgação
Suiça, 54 - Sepp Herberger - Áries - O lendário treinador e jogador alemão nasceu no dia 28 de março de 1897 por Divulgação
Suécia, 58 - Vincente Italo Feola - Escorpião - O ex-técnico de futebol brasileiro Vicente Ítalo Feola nasceu em 1 de novembro de 1909 por Divulgação
Chile, 62 - Aymoré Moreira - Touro - O ex-jogador brasileiro e treinador de futebol Aymoré Moreira nasceu em 24 de abril de 1912 por Divulgação
Inglaterra, 1966 - Alf Ramsey - Aquário - lendário treinador de futebol inglês, Alf Ramsey nasceu em 22 de janeiro de 1920 por Divulgação
México, 70 - Mário Zagallo - Leão - O alagoano Jorge Lobo Zagallo nasceu em 9 de agosto de 1931 por Lucas Figueiredo/CBF
Alemanha, 74 - Helmut Schön - Virgem - Nasceu em 15 de setembro de 1915 na cidade de Dresden, na Alemanha; comandou a seleção da Alemanha Ocidental na conquista da Copa do Mundo de 1974 por Divulgação
Argentina, 78 - César Luis Menotti - Escorpião - Nasceu em 5 de novembro de 1938 (embora também conste o dia 22 de outubro em seu registro oficial). Conduziu a Seleção Argentina ao seu primeiro título da Copa do Mundo, em 1978 por Divulgação
Espanha, 82 - Enzo Bearzot - Libra - O ex-jogador e lendário treinador italiano nasceu no dia 26 de setembro de 1927 por Divulgação
México, 86 - Carlos Bilardo - Peixes - Nascido em 16 de março de 1938 é um ex-ginecologista, jogador de futebol e treinador argentino. A Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 no Estádio Azteca por Divulgação
Itália, 90 - Franz Beckenbauer - Virgem - ex-jogador e lenda do futebol alemão nasceu no dia 11 de setembro de 1945 por Divulgação
EUA, 94 - Carlos Alberto Parreira - Aquário - Nascido em 27 de janeiro de 1943, ex-técnico detém o recorde de assistir ao maior número de torneios finais da Copa do Mundo FIFA como técnico, com seis partidas por Mowa Press
França, 98 - Aimé Jacquet - Sagitário - O ex-jogador e ex-técnico francês Aimé Jacquet nasceu no dia 27 de novembro de 1941 por Divulgação
Coreia/Japão, 2002 - Luiz Felipe Scolari - Escorpião - Luiz Felipe Scolari (Felipão) nasceu no dia 9 de novembro de 1948 por Lucas Uebel / Grêmio FBPA
Alemanha, 2006 - Marcello Lippi - Áries - O ex-jogador e treinador de futebol italiano nasceu em 12 de abril de 1948 por Divulgação
África do Sul, 2010 - Vicente del Bosque - Capricórnio - Nasceu no dia 23 de dezembro de 1950, na cidade de Salamanca, na Espanha. Ex-jogador e ex-treinador é uma lenda do futebol comandou a Seleção Espanhola na conquista do Mundial de 2010 por Divulgação
Brasil, 2014 - Joachim Löw - Aquário - Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1960 - Técnico da seleção alemã de 2006 a 2021 por Divulgação
Rússia, 2018 - Didier Deschamps - Libra - Ex-jogador e atual técnico da Seleção Francesa de Futebol nasceu no dia 15 de outubro de 1968 na cidade de Bayonne, na França por Divulgação
Catar, 2022 - Lionel Scaloni - Touro - Treinador e ex-futebolista argentino que atuava como lateral-direito. Atualmente comanda a Seleção Argentina por Divulgação
1 de 21
Uruguai, 1930 - Alberto Suppici - Escorpião - Técnico da seleção do Uruguai nasceu no dia 20 de novembro de 1898 por Divulgação

Signos como Áries, Touro e Câncer serão os grandes abençoados pelas finanças hoje. Áries verá o retorno de uma dívida antiga ou uma descoberta valiosa; Touro receberá propostas sólidas para investimentos de longo prazo ou imóveis; e Câncer será surpreendido com uma assistência financeira inesperada ou um desconto generoso naquela compra que vinha namorando há tempos. O dinheiro flui com facilidade para quem mantém a energia em alta.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Junho começa com uma mudança de energia poderosa para 3 signos

A primeira semana de junho traz mudanças, encontros e decisões importantes para todos os 12 signos

Maré de prosperidade: 3 signos começam junho com energia para crescer e ganhar dinheiro

O que pode acontecer com seu signo em junho de 2026? O mês traz alertas, oportunidades e surpresas no amor, carreira e dinheiro

O dia da sorte de cada signo em junho revela viradas, conquistas e oportunidades especiais; veja o seu

No amor, o clima é de pura revelação e quebra de expectativas. Se você achava que aquela pessoa era apenas um amigo, prepare-se para uma confissão romântica avassaladora que pode mudar os rumos do seu status. As estrelas aconselham os solteiros a frequentarem lugares culturais ou livrarias, pois o destino está cruzando caminhos de alma. Para os casais, o diálogo melhora significativamente, afastando fantasmas do passado.

Use as boas vibrações desta quinta-feira para investir em experiências que nutram o seu espírito e tragam alegria real, em vez de acumular objetos inúteis. Faça as pazes com o seu bolso, comemore os pequenos milagres do cotidiano e encare o futuro com a certeza de que a escassez ficou para trás. O Universo está provando que a paciência sempre rende os melhores frutos.

Leia mais

Imagem - Resumo de A Nobreza do Amor: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Resumo de A Nobreza do Amor: capítulos das semanas de 8 a 20 de junho

Imagem - Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

Estreias no cinema em junho de 2026; veja a lista completa de filmes

Imagem - 'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

'Mais forte que a dúvida': Como Melly silenciou as incertezas para criar o trabalho mais ousado da carreira

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - O universo escolheu Touro, Câncer e Sagitário para receber boas surpresas hoje (11 de junho); veja o que está a caminho

O universo escolheu Touro, Câncer e Sagitário para receber boas surpresas hoje (11 de junho); veja o que está a caminho
Imagem - Amor e dinheiro entram em equilíbrio para 3 signos

Amor e dinheiro entram em equilíbrio para 3 signos
Imagem - Rã perigosa que muge como boi e come pássaros vivos obriga governo brasileiro a mobilizar operação de caçada à espécie

Rã perigosa que muge como boi e come pássaros vivos obriga governo brasileiro a mobilizar operação de caçada à espécie