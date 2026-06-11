REFLEXÃO

Reflexão do dia: 'Quem aprende a repartir nunca ficará pobre' - a frase de Irmã Dulce sobre generosidade e solidariedade

O pensamento associado à religiosa baiana continua sendo compartilhado ao falar sobre empatia, partilha e a capacidade de transformar vidas por meio de pequenos gestos

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2026 às 00:00

Irmã Dulce Crédito: Arquivo

Em uma sociedade frequentemente marcada pela busca por mais bens, mais conquistas e mais segurança material, a reflexão atribuída a Irmã Dulce propõe uma perspectiva diferente. Para ela, a verdadeira riqueza não está apenas no que se acumula, mas também na disposição de dividir aquilo que se tem com quem precisa.

Conhecida por dedicar a vida ao cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade, Irmã Dulce se tornou um dos maiores símbolos de solidariedade do Brasil. Seu trabalho, iniciado em Salvador, impactou milhares de pessoas e deixou um legado que continua inspirando ações sociais em todo o país.

Meu maior milagre veio das mãos de Irmã Dulce, e eu nem era devota 1 de 7

A reflexão permanece atual em um mundo onde desigualdades sociais e dificuldades econômicas fazem parte da realidade de milhões de pessoas. Em muitos casos, pequenos atos de generosidade são capazes de produzir mudanças significativas na vida de alguém.

Na prática, repartir não significa apenas compartilhar dinheiro ou bens materiais. Também envolve oferecer tempo, atenção, conhecimento, apoio emocional e oportunidades para quem enfrenta momentos difíceis.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam atitudes de solidariedade ao aumento da sensação de propósito, pertencimento e bem-estar emocional. Diversos estudos apontam que ajudar outras pessoas também gera benefícios para quem pratica a generosidade.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo lembrada. Em um tempo em que o acúmulo costuma ser visto como sinônimo de sucesso, o legado de Irmã Dulce recorda que algumas das maiores riquezas da vida nascem da capacidade de compartilhar.