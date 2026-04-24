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Mãe de Wagner Moura promete cozinhar vatapá para apresentador no tapete vermelho da revista Time

Alderiva Moura acompanhou o filho na prestigiada cerimônia do TIME 100 Gala, em Nova York, e roubou a cena com carisma baiano

K Kamila Macedo

Publicado em 24 de abril de 2026 às 18:33

Wagner Moura é filho de José e Alderiva Moura Crédito: Reprodução

Alderiva Moura, mãe do ator Wagner Moura, atraiu os holofotes durante o evento da revista Time, realizado na última quinta-feira (23). Sendo um dos homenageados da noite, eleito como uma das 100 pessoas mais influentes de 2026, Wagner levou a mãe para acompanhá-lo no tapete vermelho do TIME100 Gala, no Lincoln Center, em Nova York, mas quem cativou os presentes foi dona Alderiva.

A baiana conquistou a atenção do apresentador Terrence J., que entrevistava os convidados da celebração anual. O momento viralizou nas redes sociais após Terrence perguntar se Alderiva poderia ser sua “mãe” por uma noite, convite aceito prontamente por ela enquanto o filho falava sobre sua trajetória. “Obrigada por compartilhar [sua mãe]”, disse o apresentador. “Você tem uma mãe linda”, elogiou.

Aproveitando a interação, Terrence perguntou se Alderiva cozinharia um “bom prato” caso ele visitasse o Brasil. A baiana confirmou e citou o tradicional vatapá como sugestão. Moura tentou explicar a receita, destacando que o prato é um pilar cultural de Salvador, e contou com a ajuda da mãe para listar os ingredientes ao perguntar: “Como é que faz vatapá?”.

Ao ser questionado se a experiência de crescer no Brasil influencia seu trabalho, o ator reforçou a importância de suas raízes baianas. “Me formou como um ser humano, como uma pessoa, portanto, como um artista também”, respondeu. “O ser humano que eu sou agora é o ‘cara’ que cresceu nessa parte do Brasil, em Salvador.”

Ao final da entrevista, o jornalista se despediu e voltou a brincadeira ao chamar Alderiva novamente de "mãe".

Wagner Moura, que também estampou uma das capas da edição especial da revista norte-americana, dividiu o espaço na cerimônia com grandes personalidades globais. Além dele, nomes como Victoria e David Beckham, Benicio del Toro, Hailey Bieber, Zoë Saldaña e Dakota Johnson estiveram presentes no evento.