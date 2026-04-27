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Ainda existe realeza no Brasil? Saiba como Chiquinho Scarpa herdou título de conde

Chiquinho Scarpa se tornou uma das figuras mais conhecidas da elite de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:20

Conde Chiquinho Scarpa
Conde Chiquinho Scarpa Crédito: Reprodução | Instagram

Francisco Scarpa Filho voltou aos holofotes após permanecer ativo nas redes sociais, mostrando seu estilo de vida na alta sociedade paulistana. O milionário continua com título nobiliárquico, mesmo no Brasil não existindo mais realeza como há anos atrás.

Chiquinho Scarpa herdou o título de conde de seu pai, Francisco Scarpa, que recebeu a honraria do Papa Pio XII em 1948. O título foi concedido em reconhecimento às notáveis obras de caridade e filantropia realizadas pela família Scarpa, incluindo a manutenção de hospitais, sendo hereditário de pai para filho. No entanto, não há perspectiva do título passar para frente já que Chiquinho Scarpa não tem filhos.

Conde Chiquinho Scarpa

Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução
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Conde Chiquinho Scarpa por Reprodução

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Legalmente, não existem títulos de nobreza no Brasil com valor oficial, privilégios ou hereditariedade no Brasil desde a Proclamação da República em 1889. Apesar da Casa Imperial Brasileira mantenha o uso simbólico de títulos entre seus descendentes, eles não são reconhecidos pelo Estado brasileiro.

Chiquinho teve uma vida amorosa agitada, destacando-se seu casamento icônico e polêmico com Carola Scarpa, entre 1998 e 1999. Logo em seguida, ele ficou três anos casado com Rosimar Bosenbecker. Em 2017, encerrou o casamento com a empresária Marlene Nicolau.

Chiquinho é amplamente conhecido como socialite, playboy e empresário brasileiro, vindo de uma família tradicional e rica. Ele é herdeiro de negócios do pai no setor de bebidas, como a cervejaria Caracu e marca Skol, e atua como investidor imobiliário.

A fortuna da família, baseada em 40 fazendas, usina de açúcar, metalúrgica e fábrica de tecidos, permitia que a família se envolvesse em atividades filantrópicas típicas de grandes proprietários de terras e empresários na época, na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo.

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