De onde vem a fortuna de Vicky Safra, mulher mais rica do Brasil que acumula mais de R$ 120 bilhões

Bilionária se casou com dono do banco Safra aos 17 anos

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:58

Vicky Safra é de origem judaica-grega Crédito: Reprodução | YouTube

De origem judaica grega, apesar de criada no Brasil, hoje Vicky Safra desponta como a mulher mais rica do Brasil, segundo a revista Forbes. Herdeira de Joseph Safra, falecido em dezembro de 2020, e considerado um dos banqueiros mais ricos do Brasil.

Nascida em 1952, Vicky imigrou para o Brasil com sua família na década de 1950. Ela se casou com o banqueiro Joseph Safra em 1969, unindo-se à família de origem judaico-libanesa, com raízes em Aleppo, na Síria, e um império bancário centenário.

Vicky Safra

Leia mais

Imagem - Como é a mansão de Vicky Safra, a mulher mais rica do Brasil, com 130 cômodos e 9 elevadores

Como é a mansão de Vicky Safra, a mulher mais rica do Brasil, com 130 cômodos e 9 elevadores

Imagem - Casada aos 17 anos, mulher mais rica do Brasil leva vida discreta e apoia projetos sociais

Casada aos 17 anos, mulher mais rica do Brasil leva vida discreta e apoia projetos sociais

Imagem - Bilionário leva vida pacata na Suíça após tentativa de sequestro contra seus filhos no Brasil

Bilionário leva vida pacata na Suíça após tentativa de sequestro contra seus filhos no Brasil

Com base na pesquisa, não foram encontradas informações sobre a origem da fortuna de Alberto El Sarfaty e Fortunée Eskenazi, pais de Vicky Safra. No entanto, quando a família da afortunada chegou ao Brasil, eles já faziam parte da elite paulistana.

Quando Vicky Safra e Joseph se encontraram pela primeira vez, logo ficaram juntos. “Foi um amor à primeira vista, um amor que duraria até o último momento de sua vida”, diz o relatório anual do J. Safra Sarasin sobre o relacionamento entre ela e o marido.

De acordo com a revista CARAS, a viúva de Joseph Safra

herdou cerca de metade da fortuna do empresário, com quem se casou aos 17 anos, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos: Jacob, David, Esther e Alberto.

Joseph Safra morreu aos 82 anos, e foi fundador do grupo Safra. Ele sofria do mal de Parkinson, e nos seus últimos anos morava na Suíça, com Vicky. O banqueiro foi responsável pela construção do Grupo Safra no mundo. Hoje, está em mais de 160 cidades, em 25 países, com 36 mil funcionários, e mais de R$ trilhão sob gestão.

Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 1960 para dar continuidade aos negócios de seu pai, Jacob. Com a morte dele em 1963, assumiu o banco junto aos irmãos.

Em 1967, a família fundou a financeira Safra. Depois, compraram o Banco Nacional Transatlântico e a instituição passou a se chamar Santos. Logo depois, foi comprado o Banco das Indústrias e, em 1972, o empreendimento passou a ter oficialmente o nome de Banco Safra S.A.

Tags:

Vicky Safra

Mais recentes

Imagem - Xuxa deixar vazar conversas de grupo secreto com Anitta e Juliette: ‘Falar mal do povo’

Xuxa deixar vazar conversas de grupo secreto com Anitta e Juliette: ‘Falar mal do povo’
Imagem - Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos

Mel Maia recorda bastidores de 'Além do Tempo' com animais inusitados em comemoração à reprise na TV Globo; veja fotos
Imagem - Mateus Solano marca presença no aniversário da ex, Paula Braun, e chama atenção

Mateus Solano marca presença no aniversário da ex, Paula Braun, e chama atenção