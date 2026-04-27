De onde vem a fortuna de Vicky Safra, mulher mais rica do Brasil que acumula mais de R$ 120 bilhões

Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 17:58
De origem judaica grega, apesar de criada no Brasil, hoje Vicky Safra desponta como a mulher mais rica do Brasil, segundo a revista Forbes. Herdeira de Joseph Safra, falecido em dezembro de 2020, e considerado um dos banqueiros mais ricos do Brasil.
Nascida em 1952, Vicky imigrou para o Brasil com sua família na década de 1950. Ela se casou com o banqueiro Joseph Safra em 1969, unindo-se à família de origem judaico-libanesa, com raízes em Aleppo, na Síria, e um império bancário centenário.
Com base na pesquisa, não foram encontradas informações sobre a origem da fortuna de Alberto El Sarfaty e Fortunée Eskenazi, pais de Vicky Safra. No entanto, quando a família da afortunada chegou ao Brasil, eles já faziam parte da elite paulistana.
Quando Vicky Safra e Joseph se encontraram pela primeira vez, logo ficaram juntos. “Foi um amor à primeira vista, um amor que duraria até o último momento de sua vida”, diz o relatório anual do J. Safra Sarasin sobre o relacionamento entre ela e o marido.
De acordo com a revista CARAS, a viúva de Joseph Safra
herdou cerca de metade da fortuna do empresário, com quem se casou aos 17 anos, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Os demais herdeiros são os filhos: Jacob, David, Esther e Alberto.
Joseph Safra morreu aos 82 anos, e foi fundador do grupo Safra. Ele sofria do mal de Parkinson, e nos seus últimos anos morava na Suíça, com Vicky. O banqueiro foi responsável pela construção do Grupo Safra no mundo. Hoje, está em mais de 160 cidades, em 25 países, com 36 mil funcionários, e mais de R$ trilhão sob gestão.
Joseph Safra nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 1960 para dar continuidade aos negócios de seu pai, Jacob. Com a morte dele em 1963, assumiu o banco junto aos irmãos.
Em 1967, a família fundou a financeira Safra. Depois, compraram o Banco Nacional Transatlântico e a instituição passou a se chamar Santos. Logo depois, foi comprado o Banco das Indústrias e, em 1972, o empreendimento passou a ter oficialmente o nome de Banco Safra S.A.