Xuxa deixar vazar conversas de grupo secreto com Anitta e Juliette: ‘Falar mal do povo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:41
Xuxa fez uma participação no Fantástico neste domingo (26), e acabou revelando, sem querer, trocas de mensagens privadas com Anitta e Juliette. Ao comentar sua torcida para Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26, a apresentadora deixou escapar na tela um grupo de mensagens criado para acompanhar o reality.
Intitulado de “BBB Treta”, também estava no grupo Junno Andrade, ator e esposo de Xuxa, além de outras celebridades. O grupo era usado para discutir os principais acontecimentos do programa.
Xuxa
Por causa do tamanho da fonte do celular ampliado, as conversas ficaram visíveis para quem assistia. Nas mensagens, Xuxa convida Juliette a chegar mais cedo em sua casa antes do programa para “falar mal do povo”. “Aff, queria ver com vocês”, diz Anitta.
Em outro trecho, a apresentadora compartilha um vídeo com a cantora relacionado a vitória de Ana Paula. Xuxa ainda comenta como o grupo enxergava a jornalista ao longo da competição.
"A única coisa que a gente sabia era que ela ia ser campeã. Você falou coisas que a gente gostaria de ter falado ou de ter ouvido, então foi uma coisa tão necessária, sabe?", encerrou.