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Xuxa deixar vazar conversas de grupo secreto com Anitta e Juliette: ‘Falar mal do povo’

Outras celebridades participavam do grupo

Felipe Sena

Publicado em 27 de abril de 2026 às 19:41

Xuxa deixou conversas vazarem durante participação em programa Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Xuxa fez uma participação no Fantástico neste domingo (26), e acabou revelando, sem querer, trocas de mensagens privadas com Anitta e Juliette. Ao comentar sua torcida para Ana Paula Renault no Big Brother Brasil 26, a apresentadora deixou escapar na tela um grupo de mensagens criado para acompanhar o reality.

Intitulado de “BBB Treta”, também estava no grupo Junno Andrade, ator e esposo de Xuxa, além de outras celebridades. O grupo era usado para discutir os principais acontecimentos do programa.

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Por causa do tamanho da fonte do celular ampliado, as conversas ficaram visíveis para quem assistia. Nas mensagens, Xuxa convida Juliette a chegar mais cedo em sua casa antes do programa para “falar mal do povo”. “Aff, queria ver com vocês”, diz Anitta.

Em outro trecho, a apresentadora compartilha um vídeo com a cantora relacionado a vitória de Ana Paula. Xuxa ainda comenta como o grupo enxergava a jornalista ao longo da competição.