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Cantor sertanejo critica Ludmilla após gravação de música: ‘Fiquei decepcionado’

Cantor disse que os dois mal tiveram contato

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de abril de 2026 às 19:08

Cantor desabafou nas redes sociais sobre experiência de trabalho com Ludmilla
Cantor desabafou nas redes sociais sobre experiência de trabalho com Ludmilla Crédito: Reprodução | Instagram

Gravar um grande fit ou fazer uma parceria com artistas já renomados no mercado musical é o sonho de muitos artistas. Nesta segunda-feira (6), o cantor Felipe Amorim usou as redes sociais para abrir uma caixa de perguntas, e uma delas foi qual gravação musical gostou menos de fazer, e o cantor foi taxativo: Ludmilla.

Através dos Stories do Instagram, o cantor que mistura ritmos do sertanejo e piseiro, revelou que foi uma decepção gravar com a funkeira. Além disso, disse que os dois mal tiveram algum tipo de contato.

Ludmilla

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“Não é que eu não tenha gostado de fazer, mas o que foi mais decepcionante pra mim foi o fit que eu gravei com Dennis DJ e com a Ludmilla. O Dennis foi de boa, mas a Ludmilla, eu não consegui ter nenhum contato com ela. A gente tava gravando uma música juntos vei, e eu não consegui chegar nem perto. Aí eu falei: ‘caramba, como é que eu to gravando uma música com alguém que eu tenho zero contato”, explicou.

Felipe Amorim explicou que se deslocou até o Rio de Janeiro para gravar a música, mas logo após o trabalho, Ludmilla foi embora, sem abrir espaços para amizades. “Eu tava realizando praticamente um sonho de tá gravando com essa galera gigante, e tipo, nem falou comigo, foi embora. E eu fiquei: ‘caramba, o que é que eu vim fazer aqui vei?’ Fiquei decepcionado. Amo o trabalho dela. Pra mim o pior fit foi esse”, concluiu. A música é “Jogadora Cara”, lançada em dezembro de 2024. A faixa é uma colaboração de funk que gerou polêmica após desabafo do cantor.

Nascido em Fortaleza (CE), Felipe Amorim é um cantor, compositor e produtor de sucesso que revolucionou o piseiro ao misturar forró com funk, trap e pop. Antes do sucesso como cantor, compôs hits para Barões da Pisadinha e Wesley Safadão. Suas faixas autorais como “No Ouvidinho” e “Toca o Trompete” o consolidaram entre os artistas mais ouvidos do Brasil.

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Ludmilla Felipe Amorim

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