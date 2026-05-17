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Segunda chance à vista: Cupido promove reencontros inesquecíveis para curar o passado dos signos nos próximos dias (17 a 21 de maio)

Energia de cura favorece a reconciliação e o fortalecimento de vínculos afetivos que resistiram ao tempo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:10

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida com um propósito maior, este domingo vai te dar provas disso. O cupido continua ativo, aproveitando a calma do dia para promover reencontros cheios de significado. Pode ser aquela mensagem que chega na hora certa ou uma lembrança que te faz querer retomar o contato. O destino está trabalhando a favor de quem ama com verdade.

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Este 17 de maio é um dia de decisões importantes no campo pessoal. Com a Lua Nova ainda fresca no céu, as sementes de relacionamento que você plantar hoje serão baseadas em estabilidade e não em paixão passageira. É hora de decidir se você quer construir algo real ou se vai continuar fugindo da vulnerabilidade. O céu protege quem escolhe o caminho do afeto e da lealdade.

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Para quem busca uma segunda chance, o domingo oferece o cenário ideal: um ambiente de paz onde as palavras podem ser ditas com calma. Não há pressa, apenas o desejo de estar perto. Se você tem um pedido de desculpas entalado na garganta, aproveite a energia de acolhimento de hoje para se libertar. O perdão é a chave para a sua própria felicidade.

Os encontros de hoje têm um tom de "destino". Observe quem cruza o seu caminho ou quem surge nos seus pensamentos. O amor não precisa de drama para ser real; ele precisa de presença. Deixe que a doçura do domingo guie seus passos e confie que o que é seu por direito encontrará um jeito de permanecer ao seu lado.

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