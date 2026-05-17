ASTROLOGIA

Segunda chance à vista: Cupido promove reencontros inesquecíveis para curar o passado dos signos nos próximos dias (17 a 21 de maio)

Energia de cura favorece a reconciliação e o fortalecimento de vínculos afetivos que resistiram ao tempo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:10

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida com um propósito maior, este domingo vai te dar provas disso. O cupido continua ativo, aproveitando a calma do dia para promover reencontros cheios de significado. Pode ser aquela mensagem que chega na hora certa ou uma lembrança que te faz querer retomar o contato. O destino está trabalhando a favor de quem ama com verdade.



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Este 17 de maio é um dia de decisões importantes no campo pessoal. Com a Lua Nova ainda fresca no céu, as sementes de relacionamento que você plantar hoje serão baseadas em estabilidade e não em paixão passageira. É hora de decidir se você quer construir algo real ou se vai continuar fugindo da vulnerabilidade. O céu protege quem escolhe o caminho do afeto e da lealdade.

Para quem busca uma segunda chance, o domingo oferece o cenário ideal: um ambiente de paz onde as palavras podem ser ditas com calma. Não há pressa, apenas o desejo de estar perto. Se você tem um pedido de desculpas entalado na garganta, aproveite a energia de acolhimento de hoje para se libertar. O perdão é a chave para a sua própria felicidade.