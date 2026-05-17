Segunda chance à vista: Cupido promove reencontros inesquecíveis para curar o passado dos signos nos próximos dias (17 a 21 de maio)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:10
Se você acredita que algumas pessoas entram na nossa vida com um propósito maior, este domingo vai te dar provas disso. O cupido continua ativo, aproveitando a calma do dia para promover reencontros cheios de significado. Pode ser aquela mensagem que chega na hora certa ou uma lembrança que te faz querer retomar o contato. O destino está trabalhando a favor de quem ama com verdade.
A vilã de novela de cada signo
Este 17 de maio é um dia de decisões importantes no campo pessoal. Com a Lua Nova ainda fresca no céu, as sementes de relacionamento que você plantar hoje serão baseadas em estabilidade e não em paixão passageira. É hora de decidir se você quer construir algo real ou se vai continuar fugindo da vulnerabilidade. O céu protege quem escolhe o caminho do afeto e da lealdade.
Para quem busca uma segunda chance, o domingo oferece o cenário ideal: um ambiente de paz onde as palavras podem ser ditas com calma. Não há pressa, apenas o desejo de estar perto. Se você tem um pedido de desculpas entalado na garganta, aproveite a energia de acolhimento de hoje para se libertar. O perdão é a chave para a sua própria felicidade.
Os encontros de hoje têm um tom de "destino". Observe quem cruza o seu caminho ou quem surge nos seus pensamentos. O amor não precisa de drama para ser real; ele precisa de presença. Deixe que a doçura do domingo guie seus passos e confie que o que é seu por direito encontrará um jeito de permanecer ao seu lado.