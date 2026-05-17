Drake surpreende fãs ao lançar três álbuns inéditos de uma vez com mais de 40 músicas

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Kamila Macedo
Publicado em 17 de maio de 2026 às 10:00
Drake voltou a movimentar a internet nesta sexta-feira (15) ao quebrar o padrão tradicional da indústria musical e lançar três álbuns inéditos de surpresa nas plataformas digitais.
Os projetos, intitulados ICEMAN, Habibti e Maid of Honour, chegaram simultaneamente aos serviços de streaming com mais de 40 músicas inéditas.
Drake
O lançamento pegou os fãs de surpresa, já que apenas ICEMAN vinha sendo alvo de especulações desde 2025.
Mesmo divulgados juntos, os três discos seguem propostas diferentes. Em ICEMAN, Drake aposta em um tom mais introspectivo e pessoal, revisitando momentos recentes da carreira e fazendo referências sutis a polêmicas envolvendo o próprio nome.
Já Habibti mergulha em sonoridades mais experimentais e influências internacionais, enquanto Maid of Honour aposta em faixas mais melódicas e comerciais.
A estratégia chamou atenção justamente por fugir do modelo tradicional de lançamentos individuais e longas campanhas promocionais.
Nas redes sociais, fãs comemoraram a quantidade de músicas inéditas e compararam o movimento a “três eras diferentes” do rapper lançadas ao mesmo tempo.
O lançamento reforça o momento prolífico vivido por Drake nos últimos anos, marcado por projetos frequentes e forte presença nas plataformas de streaming.