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Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’

Atores seguiram caminhos distintos na vida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:00

Tiziu e José Alceu em 'Terra Nostra'
Tiziu e José Alceu em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | TV Globo

Com previsão de término para o dia 8 de maio, “Terra Nostra” já deixa saudades e tem despertado várias lembranças no público, especialmente dos atores como os mirins. Entre eles estão Tiziu e José Alceu, interpretados pelos atores André Luiz Miranda e Guilherme Bernard, respectivamente. Enquanto um seguiu o caminho na arte, o outro optou por um caminho diferente fora da TV.

Na trama que retrata a trajetória de imigrantes, Tiziu foi amigo de Matteo. Após o destaque em “Terra Nostra”, o ator atuou em produções como “Floribella?”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Cama de Gato”, “Avenida Brasil” e “Malhação”.

Novela 'Terra Nostra'

Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio como Giuliana em ‘Terra Nostra', de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Terra Nostra', com a esposa Marilene Barbosa; ao lado, Antonio Calloni, Ana Paula Arósio e Lu Grimaldi na novela de 1999 por Reprodução/Redes sociais/Divulgação/Globo
Antonio Calloni em cena de 'Terra Nostra' por Reprodução/Globoplay
GUMERCINDO (Antonio Fagundes) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Adriana Lessa interpretou a ex-escravizada Naná em Terra Nostra por Reprodução
Matteo (Thiago Lacerda) da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
Cenas de Terra Nostra que foram ao ar em 1999 por Reprodução
Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução
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Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda são os protagonistas da trama histórica Terra Nostra, de 1999 por Reprodução

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Hoje com 38 anos, o ator segue ativo na profissão. Participou de “Paulo, o Apóstolo”, da Record. Em 2024, integrou a série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay e já gravou a novela “Dona Beja”, da Max, prevista para estrear em 2026. Casado e pai de uma menina, André Luiz tem quase 60 mil seguidores no Instagram, onde publica momentos da carreira, da vida familiar e da rotina de treinos.

terra nostra
Ator Luiz Henrique Miranda Crédito: Reprodução | Instagram

Já Guilherme Bernard viveu José Alceu, reconhecido no final da novela como filho de Gumercindo (Antônio Fagundes). Após a trama, ele participou de outras produções e chegou a apresentar o TV Globinho.

terra nostra
Hoje Guilherme é adestrador de cães Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Depois, se formou em jornalismo e trabalhou como repórter e assessor de imprensa, mas retomou a paixão pela atuação. Hoje com 37 anos, atua como adestrador de cães em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e comanda sua própria empresa dedicada à hospedagem, treinamento e formação de cães.

“Terra Nostra” é exibida às 15h40, após a Sessão da Tarde.

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