NOVELA

Saiba por onde andam os personagens mirins Tiziu e José Alceu de ‘Terra Nostra’

Atores seguiram caminhos distintos na vida

Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 10:00

Tiziu e José Alceu em 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | TV Globo

Com previsão de término para o dia 8 de maio, “Terra Nostra” já deixa saudades e tem despertado várias lembranças no público, especialmente dos atores como os mirins. Entre eles estão Tiziu e José Alceu, interpretados pelos atores André Luiz Miranda e Guilherme Bernard, respectivamente. Enquanto um seguiu o caminho na arte, o outro optou por um caminho diferente fora da TV.

Na trama que retrata a trajetória de imigrantes, Tiziu foi amigo de Matteo. Após o destaque em “Terra Nostra”, o ator atuou em produções como “Floribella?”, “A Casa das Sete Mulheres”, “Cama de Gato”, “Avenida Brasil” e “Malhação”.

Novela 'Terra Nostra' 1 de 12

Hoje com 38 anos, o ator segue ativo na profissão. Participou de “Paulo, o Apóstolo”, da Record. Em 2024, integrou a série “Arcanjo Renegado”, do Globoplay e já gravou a novela “Dona Beja”, da Max, prevista para estrear em 2026. Casado e pai de uma menina, André Luiz tem quase 60 mil seguidores no Instagram, onde publica momentos da carreira, da vida familiar e da rotina de treinos.

Ator Luiz Henrique Miranda Crédito: Reprodução | Instagram

Já Guilherme Bernard viveu José Alceu, reconhecido no final da novela como filho de Gumercindo (Antônio Fagundes). Após a trama, ele participou de outras produções e chegou a apresentar o TV Globinho.

Hoje Guilherme é adestrador de cães Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Depois, se formou em jornalismo e trabalhou como repórter e assessor de imprensa, mas retomou a paixão pela atuação. Hoje com 37 anos, atua como adestrador de cães em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e comanda sua própria empresa dedicada à hospedagem, treinamento e formação de cães.