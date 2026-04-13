Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Qual novela substituirá ‘Terra Nostra’?

Novela exibida no Edição Especial tem enredo espírita

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:31

Novela será reexibida nas tardes da Globo
Novela será reexibida nas tardes da Globo Crédito: Reprodução | TV Globo

Um dos clássicos da teledramaturgia brasileira “Terra Nostra” chega ao fim para dar lugar a outra trama famosa, “Além do Tempo”, na faixa Edição Especial. A novela da autora Elizabeth Jhin, exibida entre 2015 e 2016 volta ao ar em 27 de abril, e se consolida como a primeira reprise da trama na emissora. O anúncio foi feito pela Globo nesta segunda-feira (13).

A novela marcou um momento de inovação no horário das 18h, com uma trama espírita, inspirando outros folhetins como “Espelho da Vida”, exibida entre 2018 e 2019. “Além do Tempo” é dividida em duas fases distintas sobre reencarnação, amor e perdão. Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) vivem um amor proibido no século XIX, separado por uma tragédia, mas que ganha uma segunda chance 150 anos depois, no presente, para corrigir erros e evoluir.

'Além do Tempo'

Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo
1 de 8
Novela das 6 será reexibida no Edição Especial por Reprodução | TV Globo

Na primeira fase, na fictícia Campobello, região do sul do Brasil, a misteriosa Emília (Ana Beatriz Nogueira) teme pelo futuro da filha, Lívia, e a coloca em um convento ainda novo. A volta da família da Condessa Vitória Castellini (Irene Ravache) para a cidade deixa Emília apreensiva e ainda mais ansiosa pelos votos perpétuos da filha.

O retorno da família Castellini traz também Felipe, viúvo e sobrinho-neto de Vitória, por quem Lívia se apaixona. Ele está prestes a se casar com Melissa (Paolla Oliveira), que, assim como Pedro (Emilio Dantas), vai tentar impedir a felicidade do casal.

Cerca de 150 anos depois, os personagens retornam com os mesmos nomes e vínculos reconfigurados, inseridos em novas realidades e com personalidades distintas das do século XIX.

Escrita por Elizabeth Jhin, “Além do Tempo” teve colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Duda Elia, Renata Jhin, Vinicius Vianna e Wagner de Assis. A novela teve direção de núcleo de Rogério Gomes, direção geral de Pedro Vasconcelos e direção de Luciana Oliveira, Roberta Richard e Davi Lacerda.

Tags:

Novela Terra Nostra

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências

Anjo da Guarda traz aviso para 3 signos nesta terça (14 de abril): atenção com escolhas e consequências
Imagem - Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’

Daniel Cady relembra momento difícil e desabafa: ‘Pensei em desistir umas seis vezes’
Imagem - Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo

Chaiany e Marciele se beijam em primeiro encontro após o BBB 26; veja vídeo