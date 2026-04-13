NOVELA

Qual novela substituirá ‘Terra Nostra’?

Novela exibida no Edição Especial tem enredo espírita

Felipe Sena

Publicado em 13 de abril de 2026 às 20:31

Novela será reexibida nas tardes da Globo Crédito: Reprodução | TV Globo

Um dos clássicos da teledramaturgia brasileira “Terra Nostra” chega ao fim para dar lugar a outra trama famosa, “Além do Tempo”, na faixa Edição Especial. A novela da autora Elizabeth Jhin, exibida entre 2015 e 2016 volta ao ar em 27 de abril, e se consolida como a primeira reprise da trama na emissora. O anúncio foi feito pela Globo nesta segunda-feira (13).

A novela marcou um momento de inovação no horário das 18h, com uma trama espírita, inspirando outros folhetins como “Espelho da Vida”, exibida entre 2018 e 2019. “Além do Tempo” é dividida em duas fases distintas sobre reencarnação, amor e perdão. Lívia (Alinne Moraes) e Felipe (Rafael Cardoso) vivem um amor proibido no século XIX, separado por uma tragédia, mas que ganha uma segunda chance 150 anos depois, no presente, para corrigir erros e evoluir.

'Além do Tempo' 1 de 8

Na primeira fase, na fictícia Campobello, região do sul do Brasil, a misteriosa Emília (Ana Beatriz Nogueira) teme pelo futuro da filha, Lívia, e a coloca em um convento ainda novo. A volta da família da Condessa Vitória Castellini (Irene Ravache) para a cidade deixa Emília apreensiva e ainda mais ansiosa pelos votos perpétuos da filha.

O retorno da família Castellini traz também Felipe, viúvo e sobrinho-neto de Vitória, por quem Lívia se apaixona. Ele está prestes a se casar com Melissa (Paolla Oliveira), que, assim como Pedro (Emilio Dantas), vai tentar impedir a felicidade do casal.

Cerca de 150 anos depois, os personagens retornam com os mesmos nomes e vínculos reconfigurados, inseridos em novas realidades e com personalidades distintas das do século XIX.