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Atriz de ‘Terra Nostra’ some da TV, muda de nome e de profissão

Artista compartilha nova vida nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de abril de 2026 às 20:11

Atriz de 'Terra Nostra'
Atriz de 'Terra Nostra' Crédito: Reprodução | TV Globo

“Terra Nostra” voltou a repercutir nas redes sociais. A trama que aborda a história de imigrantes italianos no Brasil trouxe de volta vários personagens que marcaram a história da teledramaturgia, como Matilde, empregada de temperamento forte que trabalha na casa de Gumercindo (Antonio Fagundes) e Maria do Socorro (Débora Duarte). A personagem foi interpretada pela atriz Tarciana Saad, hoje Tarciana Giesen, após mudança de nome.

A atriz, que passou a se apresentar em seu perfil nas redes sociais como Tarciana Giesen, acumula cerca de 4 mil seguidores. Na bio, Tarciana mantém o cargo de atriz, mas também acrescentou o de médica veterinária. Além da vida pessoal, compartilha ainda bastidores de sua rotina profissional, dentro e fora das telas.

Tarciana Saad

Atriz mudou de nome por Reprodução | Redes Sociais
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Após sua última aparição especial em “Bom Sucesso”, de 2019, Giesen investiu na carreira de medicina veterinária. Hoje trabalha com animais, uma de suas paixões.

A atriz teve seu primeiro destaque na TV em “Terra Nostra”, em que viveu a personagem Matilde. Com a reexibição da novela de Benedito Ruy Barbosa pela Globo, aumentou o interesse dos espectadores pelo paradeiro atual do elenco da novela, exibida entre 1999 e 2000.

Ao longo de sua carreira, Giesen fez parte de produções como “Aquarela do Brasil” (2000), “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “Da Cor do Pecado” (2004), “O Profeta” (2006) e outros. Em outros trabalhos recentes, a atriz participou de “Haja Coração” (2016), “Pega Pega” (2017), “O Tempo Não Para” (2018) e “Verão 90” (2019). Giesen também teve papéis no cinema, no teatro e na dublagem.

Tags:

Terra Nostra

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