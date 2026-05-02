ASTROLOGIA

Destino sorri e 4 signos entram em uma avalanche de boas notícias até o dia 7 de maio

Prepare o coração para novidades que chegam para transformar sua rotina

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de maio de 2026 às 15:15

Signos e alguém do passado Crédito: Imagem gerada por IA

Maio não veio para brincadeiras e a sorte parece ter escolhido alguns favoritos para este início de mês. A partir de sábado, 2 de maio, uma "correnteza" de boas notícias começa a fluir para os signos de Gêmeos, Virgem, Capricórnio e Áries. Seja um ganho inesperado, uma notícia familiar positiva ou a solução de um problema jurídico, o destino está se movendo para trazer alívio e alegria para esses nativos.



O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Para os geminianos, a sorte vem através da informação e de contatos certeiros. Virgem terá um olhar analítico tão afiado que conseguirá prever e aproveitar oportunidades antes de todo mundo. Capricórnio receberá o reconhecimento merecido, trazendo uma sensação de dever cumprido. Áries, com sua energia renovada, verá que as barreiras que impediam seu avanço estão simplesmente desaparecendo.



Este é um ciclo de abundância que exige gratidão para se manter forte. Quando as boas notícias começarem a chegar, celebre cada pequena vitória. A sorte atrai sorte, e começar maio com vibrações elevadas é o segredo para que esse fluxo não pare. Fique atento ao seu redor, pois o universo fala através de detalhes que muitas vezes deixamos passar na correria do dia a dia.