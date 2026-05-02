Destino sorri e 4 signos entram em uma avalanche de boas notícias até o dia 7 de maio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de maio de 2026 às 15:15
Maio não veio para brincadeiras e a sorte parece ter escolhido alguns favoritos para este início de mês. A partir de sábado, 2 de maio, uma "correnteza" de boas notícias começa a fluir para os signos de Gêmeos, Virgem, Capricórnio e Áries. Seja um ganho inesperado, uma notícia familiar positiva ou a solução de um problema jurídico, o destino está se movendo para trazer alívio e alegria para esses nativos.
O cachorro que representa cada signo
Para os geminianos, a sorte vem através da informação e de contatos certeiros. Virgem terá um olhar analítico tão afiado que conseguirá prever e aproveitar oportunidades antes de todo mundo. Capricórnio receberá o reconhecimento merecido, trazendo uma sensação de dever cumprido. Áries, com sua energia renovada, verá que as barreiras que impediam seu avanço estão simplesmente desaparecendo.
Este é um ciclo de abundância que exige gratidão para se manter forte. Quando as boas notícias começarem a chegar, celebre cada pequena vitória. A sorte atrai sorte, e começar maio com vibrações elevadas é o segredo para que esse fluxo não pare. Fique atento ao seu redor, pois o universo fala através de detalhes que muitas vezes deixamos passar na correria do dia a dia.
Não tenha medo de acreditar no melhor. Se os últimos meses foram difíceis, saiba que a roda da fortuna está girando. Este sábado marca o início de uma fase em que os caminhos se abrem com naturalidade. Prepare-se para colher os frutos da sua persistência e deixe que a abundância de maio transforme sua realidade.