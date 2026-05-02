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Dinheiro no bolso: Saiba como os signos de Touro, Capricórnio e Gêmeos podem lucrar em maio

A entrada do novo mês marca o fim da estagnação financeira

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de maio de 2026 às 05:05

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou as últimas semanas sentindo que o dinheiro estava travado, o dia 1º de maio chega como um verdadeiro divisor de águas. O início deste mês traz uma energia de aterramento que favorece quem plantou esforços em silêncio. Para Touro, Capricórnio e Gêmeos, a sexta-feira não é apenas um feriado de descanso, mas o marco inicial de uma colheita que promete ser generosa e, acima de tudo, estável.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Para os taurinos, o foco está na valorização do próprio talento, o que pode abrir portas para bônus ou novas fontes de renda. Já os capricornianos verão que a disciplina aplicada em abril começa a gerar frutos concretos hoje, trazendo aquela segurança que você tanto preza. Gêmeos, por sua vez, deve usar sua comunicação magnética: uma conversa despretensiosa neste feriado pode se transformar em um negócio lucrativo em breve. O universo está enviando um sinal claro de que a fase de escassez ficou para trás.

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O segredo agora é não ter medo de ocupar o seu espaço e mostrar o seu valor. Se você estava esperando uma resposta sobre um investimento ou uma promoção, este início de maio reserva as confirmações que faltavam. É hora de organizar o orçamento com otimismo, pois a conta bancária tende a ganhar um fôlego extra nos próximos dias.

Aproveite a energia de hoje para visualizar suas metas para os próximos 30 dias. A prosperidade em maio não virá do acaso, mas da sua capacidade de manter o foco no que é prático e rentável. Comece o mês com o pé direito e a mente voltada para a abundância, pois o céu está conspirando para que seu esforço seja finalmente traduzido em notas na carteira.

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