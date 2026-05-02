ASTROLOGIA

Dinheiro no bolso: Saiba como os signos de Touro, Capricórnio e Gêmeos podem lucrar em maio

A entrada do novo mês marca o fim da estagnação financeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de maio de 2026 às 05:05

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

Se você passou as últimas semanas sentindo que o dinheiro estava travado, o dia 1º de maio chega como um verdadeiro divisor de águas. O início deste mês traz uma energia de aterramento que favorece quem plantou esforços em silêncio. Para Touro, Capricórnio e Gêmeos, a sexta-feira não é apenas um feriado de descanso, mas o marco inicial de uma colheita que promete ser generosa e, acima de tudo, estável.



O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Para os taurinos, o foco está na valorização do próprio talento, o que pode abrir portas para bônus ou novas fontes de renda. Já os capricornianos verão que a disciplina aplicada em abril começa a gerar frutos concretos hoje, trazendo aquela segurança que você tanto preza. Gêmeos, por sua vez, deve usar sua comunicação magnética: uma conversa despretensiosa neste feriado pode se transformar em um negócio lucrativo em breve. O universo está enviando um sinal claro de que a fase de escassez ficou para trás.



O segredo agora é não ter medo de ocupar o seu espaço e mostrar o seu valor. Se você estava esperando uma resposta sobre um investimento ou uma promoção, este início de maio reserva as confirmações que faltavam. É hora de organizar o orçamento com otimismo, pois a conta bancária tende a ganhar um fôlego extra nos próximos dias.