Dinheiro no bolso: Saiba como os signos de Touro, Capricórnio e Gêmeos podem lucrar em maio

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de maio de 2026 às 05:05
Se você passou as últimas semanas sentindo que o dinheiro estava travado, o dia 1º de maio chega como um verdadeiro divisor de águas. O início deste mês traz uma energia de aterramento que favorece quem plantou esforços em silêncio. Para Touro, Capricórnio e Gêmeos, a sexta-feira não é apenas um feriado de descanso, mas o marco inicial de uma colheita que promete ser generosa e, acima de tudo, estável.
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Para os taurinos, o foco está na valorização do próprio talento, o que pode abrir portas para bônus ou novas fontes de renda. Já os capricornianos verão que a disciplina aplicada em abril começa a gerar frutos concretos hoje, trazendo aquela segurança que você tanto preza. Gêmeos, por sua vez, deve usar sua comunicação magnética: uma conversa despretensiosa neste feriado pode se transformar em um negócio lucrativo em breve. O universo está enviando um sinal claro de que a fase de escassez ficou para trás.
O segredo agora é não ter medo de ocupar o seu espaço e mostrar o seu valor. Se você estava esperando uma resposta sobre um investimento ou uma promoção, este início de maio reserva as confirmações que faltavam. É hora de organizar o orçamento com otimismo, pois a conta bancária tende a ganhar um fôlego extra nos próximos dias.
Aproveite a energia de hoje para visualizar suas metas para os próximos 30 dias. A prosperidade em maio não virá do acaso, mas da sua capacidade de manter o foco no que é prático e rentável. Comece o mês com o pé direito e a mente voltada para a abundância, pois o céu está conspirando para que seu esforço seja finalmente traduzido em notas na carteira.