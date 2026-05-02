Globo negocia contrato de cinco participantes do BBB 26; saiba quem são

Felipe Sena
Publicado em 2 de maio de 2026 às 00:11
A Globo já iniciou conversas para renovar os contratos de pelo menos cinco participantes do Big Brother Brasil 26, que encerrou no dia 21 de abril. Será o maior número de ex-participantes que continuam na emissora desde que a empresa começou a agenciar brothers, em 2023.
De acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, apenas cinco nomes estão nas tratativas: Ana Paula Renault, Tia Milena, Juliano Floss, Chaiany Andrade e Jonas Sulzbach.
Final do BBB 26
Apesar de Samira fazer participação da cobertura do “Todo Mundo no Rio”, com show de Shakira que acontece neste sábado (2), e ter ganhado visibilidade na emissora nos últimos dias, ainda não há perspectiva de contrato prolongado.
Ana Paula Renault venceu o BBB 26 com 75,94% dos votos na final de 21 de abril de 2026, levando o prêmio recorde de R$ 5,7 milhões. A veterana superou Milena (segundo lugar, 17,29%) e Juliano Floss (terceiro lugar, 6,77%) em uma final histórica, consolidando-se como a vencedora mais velha da história do programa. [1, 2, 3, 4]