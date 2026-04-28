REALITY SHOW

Jonas acusa edição do BBB 26 de favorecer rivais e dispara: ‘Queriam transformar a gente em vilão’

Ex-brother participou de podcast ao lado de Alberto Cowboy, criticou trilha sonora usada no reality e disse que programa foi tendencioso

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:54

Jonas acusa edição do BBB 26 de tentar transformá-lo em vilão no reality Crédito: Reprodução/YouTube

Após deixar o Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach voltou a falar sobre sua passagem pelo programa e fez críticas diretas à edição exibida pela TV Globo. Em participação no podcast Pod Delas, ao lado de Alberto Cowboy, ele afirmou que o reality conduziu narrativas para colocá-los como vilões.

Segundo Jonas, situações semelhantes recebiam tratamentos diferentes na edição final. O influenciador citou até a trilha sonora usada em momentos específicos dentro da casa.

“A mesma situação que acontecia comigo e o Alberto colocavam música de vilão, e quando era do outro lado colocavam música de brincadeirinha. Isso vai levando para um lado mais tendencioso, querendo transformar a gente em vilão”, declarou.

Durante a conversa, a apresentadora Tata Estaniecki questionou se os ex-participantes acreditavam que o programa foi tendencioso. Jonas respondeu sem hesitar. “Deu.”

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach 1 de 8

Sentado ao lado de Jonas, Alberto Cowboy preferiu uma visão mais pragmática sobre o funcionamento do reality. Para ele, esse tipo de narrativa faz parte do entretenimento.

“Acho que tudo faz parte do show. Eles criam mesmo, o que mais querem é personagem. Tudo faz parte do entretenimento. Quando você entra, está sujeito a isso”, afirmou.