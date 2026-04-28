Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jonas acusa edição do BBB 26 de favorecer rivais e dispara: ‘Queriam transformar a gente em vilão’

Ex-brother participou de podcast ao lado de Alberto Cowboy, criticou trilha sonora usada no reality e disse que programa foi tendencioso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:54

Jonas acusa edição do BBB 26 de tentar transformá-lo em vilão no reality
Jonas acusa edição do BBB 26 de tentar transformá-lo em vilão no reality Crédito: Reprodução/YouTube

Após deixar o Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach voltou a falar sobre sua passagem pelo programa e fez críticas diretas à edição exibida pela TV Globo. Em participação no podcast Pod Delas, ao lado de Alberto Cowboy, ele afirmou que o reality conduziu narrativas para colocá-los como vilões.

Segundo Jonas, situações semelhantes recebiam tratamentos diferentes na edição final. O influenciador citou até a trilha sonora usada em momentos específicos dentro da casa.

“A mesma situação que acontecia comigo e o Alberto colocavam música de vilão, e quando era do outro lado colocavam música de brincadeirinha. Isso vai levando para um lado mais tendencioso, querendo transformar a gente em vilão”, declarou.

Durante a conversa, a apresentadora Tata Estaniecki questionou se os ex-participantes acreditavam que o programa foi tendencioso. Jonas respondeu sem hesitar. “Deu.”

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach

Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram
Jonas e Cowboy por Reprodução
Jonas e Cowboy por Reprodução
Jonas e Cowboy por Reprodução
Jonas e Cowboy por Reprodução
Jonas e Cowboy por Reprodução
1 de 8
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach se reencontram fora do BBB 26 por Reprodução/ Instagram

Sentado ao lado de Jonas, Alberto Cowboy preferiu uma visão mais pragmática sobre o funcionamento do reality. Para ele, esse tipo de narrativa faz parte do entretenimento.

“Acho que tudo faz parte do show. Eles criam mesmo, o que mais querem é personagem. Tudo faz parte do entretenimento. Quando você entra, está sujeito a isso”, afirmou.

As declarações voltam a levantar uma discussão recorrente entre fãs do Big Brother Brasil: até que ponto a edição diária influencia a percepção do público sobre mocinhos e vilões da temporada.

Leia mais

Imagem - Davi Brito estreia em novo reality e web reage à desenvoltura ao vivo

Davi Brito estreia em novo reality e web reage à desenvoltura ao vivo

Imagem - Ex-produtor da Globo detona William Bonner e expõe bastidores da emissora: 'Não consegui perdoá-lo'

Ex-produtor da Globo detona William Bonner e expõe bastidores da emissora: 'Não consegui perdoá-lo'

Imagem - Bella Campos expõe treta em Vale Tudo, relata climão com Cauã Reymond e diz que se sentiu oprimida

Bella Campos expõe treta em Vale Tudo, relata climão com Cauã Reymond e diz que se sentiu oprimida

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda indica equilíbrio para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): hora de alinhar prioridades

Anjo da Guarda indica equilíbrio para 3 signos nesta sexta-feira (1° de maio): hora de alinhar prioridades
Imagem - Quem ganhou a 1ª Prova do Poder do Voto na Casa do Patrão? Thiago leva vantagem decisiva

Quem ganhou a 1ª Prova do Poder do Voto na Casa do Patrão? Thiago leva vantagem decisiva
Imagem - Alberto Cowboy lamenta morte do tio, pai de Victor e Leo, e emociona com despedida

Alberto Cowboy lamenta morte do tio, pai de Victor e Leo, e emociona com despedida