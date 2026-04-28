Jonas acusa edição do BBB 26 de favorecer rivais e dispara: ‘Queriam transformar a gente em vilão’

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:54
Após deixar o Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach voltou a falar sobre sua passagem pelo programa e fez críticas diretas à edição exibida pela TV Globo. Em participação no podcast Pod Delas, ao lado de Alberto Cowboy, ele afirmou que o reality conduziu narrativas para colocá-los como vilões.
Segundo Jonas, situações semelhantes recebiam tratamentos diferentes na edição final. O influenciador citou até a trilha sonora usada em momentos específicos dentro da casa.
“A mesma situação que acontecia comigo e o Alberto colocavam música de vilão, e quando era do outro lado colocavam música de brincadeirinha. Isso vai levando para um lado mais tendencioso, querendo transformar a gente em vilão”, declarou.
Durante a conversa, a apresentadora Tata Estaniecki questionou se os ex-participantes acreditavam que o programa foi tendencioso. Jonas respondeu sem hesitar. “Deu.”
Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach
Sentado ao lado de Jonas, Alberto Cowboy preferiu uma visão mais pragmática sobre o funcionamento do reality. Para ele, esse tipo de narrativa faz parte do entretenimento.
“Acho que tudo faz parte do show. Eles criam mesmo, o que mais querem é personagem. Tudo faz parte do entretenimento. Quando você entra, está sujeito a isso”, afirmou.
As declarações voltam a levantar uma discussão recorrente entre fãs do Big Brother Brasil: até que ponto a edição diária influencia a percepção do público sobre mocinhos e vilões da temporada.