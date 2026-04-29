ASTROLOGIA

Anjo da Guarda indica equilíbrio para 3 signos nesta sexta-feira (1º de maio): hora de alinhar prioridades

A terça-feira (29) traz um recado importante sobre organização emocional e foco no que realmente importa

Fernanda Varela

Publicado em 29 de abril de 2026 às 00:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (1º) começa com uma energia que pede mais equilíbrio entre razão e emoção. O Anjo da Guarda indica que o excesso de preocupação com tudo ao mesmo tempo pode atrapalhar decisões e gerar desgaste.

A orientação é definir prioridades e não se perder em situações secundárias. Para três signos, o momento pede atenção.

Áries

Ariano podem se envolver em várias questões ao mesmo tempo e acabar se sentindo sobrecarregados. O Anjo da Guarda alerta para excesso de responsabilidades.

O ideal será focar no essencial.

Perfume ideal para Áries 1 de 4

Leão

Leoninos podem querer resolver tudo rapidamente, o que pode gerar tensão. O risco é perder o controle do que realmente importa.

O momento pede mais organização.

Perfume ideal para Leão 1 de 4

Aquário

Aquarianos podem se distrair com assuntos paralelos e deixar o principal de lado. O Anjo da Guarda indica atenção com prioridades.

O recado é manter o foco.

Perfume ideal para Aquário 1 de 4

Mensagem do dia