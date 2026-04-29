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Fernanda Varela
Publicado em 29 de abril de 2026 às 00:00
A sexta-feira (1º) começa com uma energia que pede mais equilíbrio entre razão e emoção. O Anjo da Guarda indica que o excesso de preocupação com tudo ao mesmo tempo pode atrapalhar decisões e gerar desgaste.
A orientação é definir prioridades e não se perder em situações secundárias. Para três signos, o momento pede atenção.
Áries
Ariano podem se envolver em várias questões ao mesmo tempo e acabar se sentindo sobrecarregados. O Anjo da Guarda alerta para excesso de responsabilidades.
O ideal será focar no essencial.
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Leão
Leoninos podem querer resolver tudo rapidamente, o que pode gerar tensão. O risco é perder o controle do que realmente importa.
O momento pede mais organização.
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Aquário
Aquarianos podem se distrair com assuntos paralelos e deixar o principal de lado. O Anjo da Guarda indica atenção com prioridades.
O recado é manter o foco.
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Mensagem do dia
Focar no que realmente importa traz mais clareza e evita desgaste desnecessário.