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Anjo da Guarda indica equilíbrio para 3 signos nesta sexta-feira (1º de maio): hora de alinhar prioridades

A terça-feira (29) traz um recado importante sobre organização emocional e foco no que realmente importa

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de abril de 2026 às 00:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (1º) começa com uma energia que pede mais equilíbrio entre razão e emoção. O Anjo da Guarda indica que o excesso de preocupação com tudo ao mesmo tempo pode atrapalhar decisões e gerar desgaste.

A orientação é definir prioridades e não se perder em situações secundárias. Para três signos, o momento pede atenção.

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Áries

Ariano podem se envolver em várias questões ao mesmo tempo e acabar se sentindo sobrecarregados. O Anjo da Guarda alerta para excesso de responsabilidades.

O ideal será focar no essencial.

Perfume ideal para Áries

Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA

Leão

Leoninos podem querer resolver tudo rapidamente, o que pode gerar tensão. O risco é perder o controle do que realmente importa.

O momento pede mais organização.

Perfume ideal para Leão

Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA

Aquário

Aquarianos podem se distrair com assuntos paralelos e deixar o principal de lado. O Anjo da Guarda indica atenção com prioridades.

O recado é manter o foco.

Perfume ideal para Aquário

Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
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Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA

Mensagem do dia

Focar no que realmente importa traz mais clareza e evita desgaste desnecessário.

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