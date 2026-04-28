LUTO

Alberto Cowboy lamenta morte do tio, pai de Victor e Leo, e emociona com despedida

Ex-BBB 26 usou as redes sociais para homenagear Ronald, patriarca da família e pai da dupla sertaneja Victor e Leo

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 23:15

Alberto Cowboy homenageia tio Ronald, pai de Victor e Leo, após morte do familiar Crédito: Reprodução

Alberto Cowboy usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para lamentar a morte do tio Ronald, pai da dupla Victor e Leo. Em uma publicação emocionante, o empresário compartilhou uma foto ao lado do familiar e escreveu uma mensagem de despedida marcada por afeto e espiritualidade.

No texto, Alberto comparou a partida a um navio se afastando no horizonte, sugerindo que a ausência física não apaga a grandeza de quem se foi.

“Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando, enquanto ele vai se afastando (...) Lá o mar e o céu se encontram. E você diz: ‘Pronto, ele se foi’”, iniciou.

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Na sequência, o ex-participante do Big Brother Brasil 26 concluiu a homenagem com uma declaração direta ao tio. “Amado tio Ronald, descanse em paz… A lembrança e o amor são eternos.”

Ronald era pai de Victor Chaves e Leo Chaves, nomes que marcaram o sertanejo nacional como integrantes da dupla Victor e Leo.

A família de Alberto Cowboy tem forte ligação com a música. Em entrevista recente, o empresário havia destacado que os parentes sempre foram muito unidos e citou a avó como principal referência artística da família.