ASTROLOGIA

Veja como Áries, Escorpião, Aquário e Virgem podem encerrar ciclos e iniciar uma nova vida em maio

A transição para o novo mês destrava caminhos para quem busca mudanças reais na rotina e no destino

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2026 às 22:22

Lua Nova e signos Crédito: Imagem gerada por IA

Se você sentiu que abril foi um mês de "patinar no mesmo lugar", o dia de hoje chega com um aviso: a inércia acabou. O início de maio marca uma virada de chave poderosa para Áries, Escorpião, Aquário e Virgo. A configuração astral deste feriado favorece quem tem coragem de desapegar do que não funciona mais para abraçar o novo com total determinação. Os resultados que você tanto buscou começam a se materializar agora.



O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Para o ariano, a proatividade será o motor dessa mudança; não espere o mês andar, tome as rédeas hoje. Escorpião sentirá que as transformações internas começam a refletir no mundo exterior, abrindo portas que estavam trancadas. Aquário deve usar sua intuição para resolver dilemas que pareciam insolúveis, enquanto Virgem encontrará a clareza analítica necessária para colocar sua vida em perfeita ordem, eliminando o que é excesso.



Essa virada de destino exige que você esteja pronto para se adaptar. Mudanças podem ocorrer de forma inesperada, mas todas têm um propósito maior de te levar para um patamar de vida mais elevado. O segredo é não resistir ao fluxo. Se algo sair da sua vida hoje, deixe ir; o universo está apenas abrindo espaço para o que há de melhor vir no restante de maio.