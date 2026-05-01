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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:00
O início de maio marca um ponto claro de avanço para quem vinha lidando com atrasos, dúvidas ou sensação de estagnação. Aos poucos, tudo começa a ganhar movimento, e decisões que antes pareciam distantes agora se tornam inevitáveis. É um período de ação, em que oportunidades surgem com mais rapidez e exigem posicionamento. Para alguns signos, essa fase representa uma mudança concreta de direção. Veja a previsão do site "The Economic Times".
Leão: A área profissional ganha força e começa a mostrar resultados visíveis. Reconhecimento, novas oportunidades e até mudanças de posição podem surgir, colocando você em destaque. O que antes parecia parado agora acelera, exigindo respostas rápidas e mais confiança nas suas escolhas. Esse é um momento importante para assumir protagonismo.
Dica cósmica: Não espere validação, se posicione e aproveite o momento.
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Escorpião: A mudança acontece no campo financeiro, trazendo mais estabilidade e novas possibilidades de ganho. Situações que estavam confusas começam a se organizar, e você passa a ter mais controle sobre suas decisões. O crescimento vem com mais consciência e estratégia, abrindo espaço para segurança no longo prazo.
Dica cósmica: Foque no que é sustentável, não apenas no retorno imediato.
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Capricórnio: Você entra em uma fase de clareza sobre o próprio caminho, especialmente em decisões importantes sobre carreira e vida pessoal. O que antes gerava dúvida começa a fazer sentido, e isso traz mais segurança para agir. O progresso pode ser gradual, mas é consistente e duradouro.
Dica cósmica: Confie nas escolhas que você já sabe que precisa fazer.
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