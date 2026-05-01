ASTROLOGIA

A partir de hoje (1º de maio), 3 signos entram em uma mudança de destino que redefine tudo

Uma fase decisiva começa a destravar caminhos, acelerar resultados e forçar escolhas que mudam o rumo da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de maio de 2026 às 15:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

O início de maio marca um ponto claro de avanço para quem vinha lidando com atrasos, dúvidas ou sensação de estagnação. Aos poucos, tudo começa a ganhar movimento, e decisões que antes pareciam distantes agora se tornam inevitáveis. É um período de ação, em que oportunidades surgem com mais rapidez e exigem posicionamento. Para alguns signos, essa fase representa uma mudança concreta de direção. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Leão: A área profissional ganha força e começa a mostrar resultados visíveis. Reconhecimento, novas oportunidades e até mudanças de posição podem surgir, colocando você em destaque. O que antes parecia parado agora acelera, exigindo respostas rápidas e mais confiança nas suas escolhas. Esse é um momento importante para assumir protagonismo.

Dica cósmica: Não espere validação, se posicione e aproveite o momento.

Filmes para Leão 1 de 10

Escorpião: A mudança acontece no campo financeiro, trazendo mais estabilidade e novas possibilidades de ganho. Situações que estavam confusas começam a se organizar, e você passa a ter mais controle sobre suas decisões. O crescimento vem com mais consciência e estratégia, abrindo espaço para segurança no longo prazo.

Dica cósmica: Foque no que é sustentável, não apenas no retorno imediato.

Filmes para Escorpião 1 de 10

Capricórnio: Você entra em uma fase de clareza sobre o próprio caminho, especialmente em decisões importantes sobre carreira e vida pessoal. O que antes gerava dúvida começa a fazer sentido, e isso traz mais segurança para agir. O progresso pode ser gradual, mas é consistente e duradouro.

Dica cósmica: Confie nas escolhas que você já sabe que precisa fazer.