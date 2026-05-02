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Alerta de sorte: 4 signos entram em um período raro de abundância até o fim de maio e precisam aproveitar agora

Uma combinação rara de oportunidades, crescimento e boas notícias coloca esses signos em destaque nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte
Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O período até o fim de maio traz uma energia especialmente positiva para alguns signos, com mais fluidez, encontros importantes e chances reais de crescimento. Situações começam a se alinhar, conexões ganham força e até áreas que estavam paradas passam a evoluir com mais facilidade. É uma fase de expansão, mas que precisa ser aproveitada com consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Gêmeos: O dinheiro e as oportunidades financeiras ganham destaque ao longo do mês. Existe uma tendência de crescimento, seja por aumento de renda, novas propostas ou melhorias na forma de lidar com recursos. Além disso, sua vida social se movimenta bastante, trazendo contatos que podem abrir portas importantes.

Dica cósmica: Aproveite as conexões, elas podem ser mais valiosas do que parecem.

Viagens que são a cara de Gêmeos

Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock
Recife (PE) – História, cultura e vida urbana por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura e debates por Shutterstock
São Paulo (SP) – Estímulo intelectual sem fim por Shutterstock
Nova York (EUA) – Mil estímulos ao mesmo tempo por Shutterstock
Curitiba (PR) – Cultura urbana organizada por Shutterstock
Barcelona (Espanha) – Cultura, praia e movimento por Shutterstock
Belém (PA) – Gastronomia e troca cultural por Shutterstock
Londres (Inglaterra) – Informação em todos os cantos por Shutterstock
Seul (Coreia do Sul) – Tecnologia e novidades por Shutterstock
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Berlim (Alemanha) – Arte, história e inovação por Shutterstock

Câncer: Você entra em um dos momentos mais positivos do seu ciclo recente, com destaque para vida pessoal, autoestima e relações. Há mais facilidade para atrair pessoas, oportunidades e situações que trazem bem-estar. É uma fase de crescimento emocional e também de expansão em várias áreas da vida.

Dica cósmica: Confie no seu valor e se permita receber o que vem.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Virgem: O mês favorece crescimento através de experiências, aprendizados e até mudanças de perspectiva. Viagens, estudos ou novos projetos podem trazer sorte e abrir caminhos inesperados. Além disso, sua carreira ganha visibilidade, com chances de reconhecimento.

Dica cósmica: Se abra para o novo, ele pode te levar mais longe do que você imagina.

Viagens que são a cara de Virgem

Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock
São Raimundo Nonato (PI) – Turismo estruturado e valor histórico por Shutterstock
Copenhague (Dinamarca) – Funcionalidade e bem-estar por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Organização extrema por Shutterstock
Holambra (SP) – Organização, limpeza e estética bem cuidada por Shutterstock
Curitiba (PR) – Planejamento urbano por Shutterstock
default por Divulgação PMM
Viena (Áustria) – Cultura organizada por Shutterstock
Helsinque (Finlândia) – Simplicidade consciente por Shutterstock
Zurique (Suíça) – Precisão e limpeza por Shutterstock
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Tiradentes (MG) – História bem preservada por Shutterstock

Peixes: A sorte aparece principalmente na vida afetiva e nas conexões. Relacionamentos se fortalecem, novas histórias podem começar e há mais leveza nas trocas. Também é um bom momento para aproveitar a vida social e se permitir viver experiências mais prazerosas.

Dica cósmica: Diga sim ao que faz seu coração se sentir vivo.

Viagens que são a cara de Peixes

Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock
Santorini (Grécia) – Beleza e sensibilidade por Shutterstock
Maldivas – Sonho, silêncio e contemplação por Shutterstock
Praia do Rosa (SC) – Paisagem sensível e clima introspectivo por Shutterstock
Arraial do Cabo (RJ) – Água cristalina e calma por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Conexão emocional com a natureza por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Atmosfera leve e contemplativa por Shutterstock
Lago Bled (Eslovênia) – Atmosfera onírica e contemplativa por Shutterstock
Ilhabela (SP) – Mar, natureza e introspecção por Shutterstock
Veneza (Itália) – Romantismo e imaginação por Shutterstock
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Bali (Indonésia) – Espiritualidade e inspiração por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Gêmeos Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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