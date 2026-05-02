ASTROLOGIA

Alerta de sorte: 4 signos entram em um período raro de abundância até o fim de maio e precisam aproveitar agora

Uma combinação rara de oportunidades, crescimento e boas notícias coloca esses signos em destaque nas próximas semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

O período até o fim de maio traz uma energia especialmente positiva para alguns signos, com mais fluidez, encontros importantes e chances reais de crescimento. Situações começam a se alinhar, conexões ganham força e até áreas que estavam paradas passam a evoluir com mais facilidade. É uma fase de expansão, mas que precisa ser aproveitada com consciência. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: O dinheiro e as oportunidades financeiras ganham destaque ao longo do mês. Existe uma tendência de crescimento, seja por aumento de renda, novas propostas ou melhorias na forma de lidar com recursos. Além disso, sua vida social se movimenta bastante, trazendo contatos que podem abrir portas importantes.

Dica cósmica: Aproveite as conexões, elas podem ser mais valiosas do que parecem.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Câncer: Você entra em um dos momentos mais positivos do seu ciclo recente, com destaque para vida pessoal, autoestima e relações. Há mais facilidade para atrair pessoas, oportunidades e situações que trazem bem-estar. É uma fase de crescimento emocional e também de expansão em várias áreas da vida.

Dica cósmica: Confie no seu valor e se permita receber o que vem.

Viagens que são a cara de Câncer 1 de 10

Virgem: O mês favorece crescimento através de experiências, aprendizados e até mudanças de perspectiva. Viagens, estudos ou novos projetos podem trazer sorte e abrir caminhos inesperados. Além disso, sua carreira ganha visibilidade, com chances de reconhecimento.

Dica cósmica: Se abra para o novo, ele pode te levar mais longe do que você imagina.

Viagens que são a cara de Virgem 1 de 10

Peixes: A sorte aparece principalmente na vida afetiva e nas conexões. Relacionamentos se fortalecem, novas histórias podem começar e há mais leveza nas trocas. Também é um bom momento para aproveitar a vida social e se permitir viver experiências mais prazerosas.

Dica cósmica: Diga sim ao que faz seu coração se sentir vivo.