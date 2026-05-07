LUTO NO SERTANEJO

Cantor sertanejo é encontrado morto dentro de casa e gera comoção entre fãs e colegas

Adriano Muniz era promessa da música sertaneja

Felipe Sena

Publicado em 7 de maio de 2026 às 20:40

Amigos, colegas e fãs se sensibilizaram com morte de cantor sertanejo Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto dentro da própria casa, em Vicente Pires, no Distrito Federal, na tarde desta quinta-feira (7). A notícia gerou comoção e pegou fãs e colegas de surpresa.

Informações preliminares indicam que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro ao artista, mas ao chegarem ao local, as equipes de resgate constataram que Adriano já estava sem sinais vitais.

Adriano Muniz 1 de 10

De acordo com o jornal Metrópoles, agentes da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) preservaram a cena e deram início à investigação. A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades. Peritos do Instituto de Criminalística foram mobilizados para o imóvel, procedimento padrão em casos de morte domiciliar.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames complementares. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do artista.

Nas rede sociais, vários fãs e colegas de trabalho do cantor se sensibilizaram com a notícia. “Descanse em paz amigo”, escreveu uma mulher. “É serio? Jesus amado, a gentetava falando esses dias irmão ?”, comentou o cantor Rick Azevedo. “Meu primo amado. Você foi e sempre será lembrado com amor por toda a nossa família. Que dor!?”, escreveu a advogada Aline Dayane. Fãs utilizam as últimas publicações do cantor para deixar mensagens de despedida e força à família.