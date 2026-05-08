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Após perder mais de 100 kg, Thais Carla faz desabafo sobre flacidez e pressão estética: 'Ainda não estou pronta'

Influenciadora falou sobre inseguranças com o novo corpo após bariátrica e refletiu sobre o impacto psicológico do emagrecimento

Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:28

Thais Carla desabafa sobre flacidez e pressão estética após perder mais de 100 kg Crédito: Reprodução

Meses depois de mostrar a transformação radical no corpo após perder mais de 100 quilos, Thais Carla voltou às redes sociais para falar sobre uma parte do processo que, segundo ela, quase ninguém mostra. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (8), a influenciadora desabafou sobre flacidez, insegurança e a pressão estética enfrentada após o emagrecimento.

Sem filtros e em tom bastante pessoal, Thais contou que ainda está tentando reconhecer o próprio corpo depois da cirurgia bariátrica. Segundo ela, a mudança física aconteceu em uma velocidade muito maior do que a emocional. “Você já viu o antes e o depois, mas ninguém te mostra o durante. Depois da bariátrica, eu perdi muito peso, e nem sempre sua mente acompanha isso”, afirmou.

Antes e Depois: Thais Carla 1 de 21

A influenciadora também refletiu sobre a forma como os padrões de beleza afetam principalmente mulheres que passam por grandes transformações físicas. No relato, ela disse que existe uma cobrança constante para alcançar uma imagem considerada “aceitável”, mesmo após mudanças extremas no corpo. “Talvez isso diga muito sobre o jeito que a gente aprendeu a se olhar. É como se a gente sempre precisasse estar se corrigindo para, só então, ser aceita”, disse.

Ao falar sobre a flacidez causada pela perda acelerada de peso, Thais explicou que ainda vive um processo de adaptação com a própria imagem. A dançarina afirmou que muitas vezes se olha no espelho sem conseguir reconhecer completamente o novo corpo. “Tem dias em que eu me olho no espelho e fico me perguntando: esse corpo é meu? Porque não é só sobre emagrecer, é sobre a flacidez da sua pele, o reconhecimento que você está tendo de você mesma”, relatou.

No vídeo, a influenciadora também criticou a falta de discussão sobre os impactos psicológicos do emagrecimento extremo e disse que o processo vai muito além da estética. “Flacidez não é fracasso. Marca não é erro. Processo não é imperfeição. Isso aqui é uma história acontecendo. Eu ainda não estou pronta, mas estou totalmente consciente”, completou.