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Após perder mais de 100 kg, Thais Carla faz desabafo sobre flacidez e pressão estética: 'Ainda não estou pronta'

Influenciadora falou sobre inseguranças com o novo corpo após bariátrica e refletiu sobre o impacto psicológico do emagrecimento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20:28

Thais Carla desabafa sobre flacidez e pressão estética após perder mais de 100 kg  Crédito: Reprodução

Meses depois de mostrar a transformação radical no corpo após perder mais de 100 quilos, Thais Carla voltou às redes sociais para falar sobre uma parte do processo que, segundo ela, quase ninguém mostra. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (8), a influenciadora desabafou sobre flacidez, insegurança e a pressão estética enfrentada após o emagrecimento.

Sem filtros e em tom bastante pessoal, Thais contou que ainda está tentando reconhecer o próprio corpo depois da cirurgia bariátrica. Segundo ela, a mudança física aconteceu em uma velocidade muito maior do que a emocional. “Você já viu o antes e o depois, mas ninguém te mostra o durante. Depois da bariátrica, eu perdi muito peso, e nem sempre sua mente acompanha isso”, afirmou.

Antes e Depois: Thais Carla

Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
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Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora também refletiu sobre a forma como os padrões de beleza afetam principalmente mulheres que passam por grandes transformações físicas. No relato, ela disse que existe uma cobrança constante para alcançar uma imagem considerada “aceitável”, mesmo após mudanças extremas no corpo. “Talvez isso diga muito sobre o jeito que a gente aprendeu a se olhar. É como se a gente sempre precisasse estar se corrigindo para, só então, ser aceita”, disse.

Ao falar sobre a flacidez causada pela perda acelerada de peso, Thais explicou que ainda vive um processo de adaptação com a própria imagem. A dançarina afirmou que muitas vezes se olha no espelho sem conseguir reconhecer completamente o novo corpo. “Tem dias em que eu me olho no espelho e fico me perguntando: esse corpo é meu? Porque não é só sobre emagrecer, é sobre a flacidez da sua pele, o reconhecimento que você está tendo de você mesma”, relatou.

No vídeo, a influenciadora também criticou a falta de discussão sobre os impactos psicológicos do emagrecimento extremo e disse que o processo vai muito além da estética. “Flacidez não é fracasso. Marca não é erro. Processo não é imperfeição. Isso aqui é uma história acontecendo. Eu ainda não estou pronta, mas estou totalmente consciente”, completou.

Nos últimos meses, a mudança física de Thais Carla virou assunto frequente nas redes sociais, principalmente após a influenciadora compartilhar registros do antes e depois da bariátrica. A transformação reacendeu debates sobre pressão estética, gordofobia e saúde mental no ambiente digital.

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