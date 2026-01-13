BTS anuncia turnê mundial com três datas em São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:08
O BTS vai retornar aos palcos brasileiros. A BigHit Music, empresa do grupo, anunciou nesta terça-feira (13) as datas e cidades da turnê mundial, com três datas em São Paulo. Os shows acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro deste ano. O local ainda não foi divulgado.
A série de shows tem início no dia 9 de abril, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, onde terá um palco 360º. Depois, a turnê segue por países da Ásia, América do Norte e do Sul, e Europa – e mais locais devem ser anunciados, de acordo com o site da BigHit.
BTS
Além de São Paulo, a lista de cidades da América do Sul que receberão as apresentações conta com Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).
Esta será a primeira turnê do BTS após a pausa para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Os locais dos shows vêm dias depois do anúncio de detalhes sobre o próximo lançamento do grupo, feito através do aplicativo Weverse. O álbum terá 14 faixas e será lançado no dia 20 de março, marcando o primeiro trabalho inédito do grupo em três anos e nove meses.
O título oficial do álbum ainda não foi revelado e será anunciado no dia 16 de janeiro. O projeto sucede Proof, lançado em 2022, e Map of the Soul, de 2020, trabalhos que antecederam o período de pausa do grupo.
De acordo com o comunicado divulgado pela BigHit Music, o novo disco terá um significado especial na trajetória do BTS. “O novo álbum tem um significado especial, pois marca o primeiro disco lançado pelo grupo em três anos e nove meses, ao mesmo tempo que indica a direção que o grupo tomará daqui para frente”, informou a empresa responsável pela carreira do grupo.