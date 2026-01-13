VEM AÍ!

BTS anuncia turnê mundial com três datas em São Paulo

Grupo desembarca no Brasil ainda este ano

Maria Raquel Brito

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 16:08

BTS anunciou datas da nova turnê nesta terça-feira (13) Crédito: Reprodução

O BTS vai retornar aos palcos brasileiros. A BigHit Music, empresa do grupo, anunciou nesta terça-feira (13) as datas e cidades da turnê mundial, com três datas em São Paulo. Os shows acontecem nos dias 28, 30 e 31 de outubro deste ano. O local ainda não foi divulgado.

A série de shows tem início no dia 9 de abril, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, onde terá um palco 360º. Depois, a turnê segue por países da Ásia, América do Norte e do Sul, e Europa – e mais locais devem ser anunciados, de acordo com o site da BigHit.

Além de São Paulo, a lista de cidades da América do Sul que receberão as apresentações conta com Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina).

Esta será a primeira turnê do BTS após a pausa para o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Os locais dos shows vêm dias depois do anúncio de detalhes sobre o próximo lançamento do grupo, feito através do aplicativo Weverse. O álbum terá 14 faixas e será lançado no dia 20 de março, marcando o primeiro trabalho inédito do grupo em três anos e nove meses.

O título oficial do álbum ainda não foi revelado e será anunciado no dia 16 de janeiro. O projeto sucede Proof, lançado em 2022, e Map of the Soul, de 2020, trabalhos que antecederam o período de pausa do grupo.