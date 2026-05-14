REALITY SHOW

Nikita é eliminada da Casa do Patrão após receber menos votos no 3º Tá na Reta

Participante deixou o reality nesta quinta-feira (14) depois de enfrentar João Pedro, Luiza e Morena na berlinda da semana

Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 23:45

Nikita deixou a Casa do Patrão após receber menos votos do público no 3º Tá na Reta. Crédito: Divulgação

A noite desta quinta-feira (14) terminou com mais uma eliminação na Casa do Patrão. Nikita recebeu menos votos do público no 3º Tá na Reta da temporada e se despediu oficialmente do reality após enfrentar João Pedro, Luiza e Morena na disputa pela permanência no jogo.

A berlinda movimentou as redes sociais desde a noite de terça-feira (12), quando a dinâmica colocou os quatro participantes em risco e intensificou as alianças dentro da casa. Diferente de outros realities, o programa funciona no sistema de voto para salvar. Com isso, deixa a competição quem recebe menos apoio popular.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

Nikita acabou no Tá na Reta depois de ser indicada diretamente por Mari, vencedora do Poder do Voto. A dinâmica foi realizada entre os participantes da Casa do Trampo e deu à sister o direito de mandar um rival direto para a berlinda.

João Pedro foi indicado por Luís Fellipe, que venceu mais uma vez a Prova do Patrão e manteve o comando da semana. Já Luiza entrou na disputa após receber a maior quantidade de votos da casa. Depois da dinâmica da Prova Tô Fora, ela precisou puxar outro participante para completar a berlinda e escolheu Morena.

A formação do Tá na Reta começou ainda no sábado (9), quando Luís Fellipe conquistou a liderança da semana e dividiu os confinados entre Casa do Patrão e Casa do Trampo. Na segunda-feira (11), Luiza Parlote venceu a Prova Tô Fora e garantiu vaga na área privilegiada da casa.