Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nikita é eliminada da Casa do Patrão após receber menos votos no 3º Tá na Reta

Participante deixou o reality nesta quinta-feira (14) depois de enfrentar João Pedro, Luiza e Morena na berlinda da semana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de maio de 2026 às 23:45

Nikita deixou a Casa do Patrão após receber menos votos do público no 3º Tá na Reta.
Nikita deixou a Casa do Patrão após receber menos votos do público no 3º Tá na Reta. Crédito: Divulgação

A noite desta quinta-feira (14) terminou com mais uma eliminação na Casa do Patrão. Nikita recebeu menos votos do público no 3º Tá na Reta da temporada e se despediu oficialmente do reality após enfrentar João Pedro, Luiza e Morena na disputa pela permanência no jogo.

A berlinda movimentou as redes sociais desde a noite de terça-feira (12), quando a dinâmica colocou os quatro participantes em risco e intensificou as alianças dentro da casa. Diferente de outros realities, o programa funciona no sistema de voto para salvar. Com isso, deixa a competição quem recebe menos apoio popular.

Participantes da Casa do Patrão

Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação
Andressa - Piauiense de 22 anos, é vendedora, estudante de enfermagem e mora em Canoas (RS), onde busca novas oportunidades por Divulgação
Bianca Becker - Aos 26 anos, Bianca mora com a mãe no RS, trabalha como massoterapeuta e é a atual Miss Grand Rio Grande do Sul por Divulgação
Jackson da Fonseca - Curitibano de 42 anos, é policial civil há 15 anos. Solteiro, diz gostar de aplicativos de relacionamento por Divulgação
João Victor Cassoli - Natural de Macaé, tem 29 anos, é engenheiro de produção e está desempregado. Faz bicos em pet shops e lives nas redes sociais por Divulgação
Jovan Nascimento - Recifense, é pai de um menino de 6 anos, trabalha como motoboy e também atua como instrutor de capoeira e praticante de Muay Thai por Divulgação
Luís Fellipe Alvim - Brasiliense de 31 anos, é formado em Educação Física, trabalha como motorista de aplicativo e ajuda a sustentar a família por Divulgação
Luiza Parlote - Natural do Espírito Santo, vive em Rondônia e trabalha com revenda de cosméticos, bijuterias e bicos como secretária e vendedora por Divulgação
Marcelo Skova - Paulistano da Zona Leste, é produtor de eventos, massoterapeuta, pai de um menino de 3 anos e apaixonado por pagode e samba por Divulgação
Mariana Bernardino - Moradora de Madureira, no Rio, tem 25 anos, é trancista e dona de um salão especializado em cabelos afro por Divulgação
Marina Keller - Consultora comercial de 26 anos, nasceu em Belém, já morou em Portugal e hoje vive em Florianópolis. por Divulgação
Matheus Barros - Gaúcho de 23 anos, é lutador de MMA, professor de artes marciais e também trabalha como marido de aluguel por Divulgação
Morena - Cearense de 27 anos, trabalha em uma pousada em Jericoacoara, divulga festas locais e ama praia, surf e altinha por Divulgação
Nataly Silva - Recifense de 30 anos, mãe adotiva de uma menina de 5 anos, trabalha como ambulante vendendo doces e chocolates por Reprodução
Nikita Salvador - Mineira de 39 anos, é advogada de Direito da Família, estrategista digital e entrou no reality com o sonho de ser mãe por Divulgação
Sheila Barbosa - Baiana de Salvador, tem 51 anos, é policial militar há 22 anos, psicóloga e ex-professora de matemática por Divulgação
Thiago - Goiano de 23 anos, é atleta, campeão estadual de corrida e formado em Educação Física por Divulgação
Vivão - Baiano de Salvador, começou sua trajetória artística nas ruas da cidade, virou estilista em São Paulo e já veste celebridades por Divulgação
1 de 18
Alexandre Vinicius - Aos 33 anos, o vendedor do subúrbio do Rio promete agitar as festas da Casa do Patrão. Ex-dançarino de funk do grupo Os Delícias por Divulgação

Nikita acabou no Tá na Reta depois de ser indicada diretamente por Mari, vencedora do Poder do Voto. A dinâmica foi realizada entre os participantes da Casa do Trampo e deu à sister o direito de mandar um rival direto para a berlinda.

João Pedro foi indicado por Luís Fellipe, que venceu mais uma vez a Prova do Patrão e manteve o comando da semana. Já Luiza entrou na disputa após receber a maior quantidade de votos da casa. Depois da dinâmica da Prova Tô Fora, ela precisou puxar outro participante para completar a berlinda e escolheu Morena.

A formação do Tá na Reta começou ainda no sábado (9), quando Luís Fellipe conquistou a liderança da semana e dividiu os confinados entre Casa do Patrão e Casa do Trampo. Na segunda-feira (11), Luiza Parlote venceu a Prova Tô Fora e garantiu vaga na área privilegiada da casa.

Com a eliminação de Nikita, o jogo entra em uma nova fase e aumenta a tensão entre os participantes que seguem na disputa pelo prêmio.

Leia mais

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - Como é a mansão de Caetano Veloso, refúgio milionário que virou ponto de encontro de artistas na Bahia

Como é a mansão de Caetano Veloso, refúgio milionário que virou ponto de encontro de artistas na Bahia

Imagem - Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Virginia fatura quase um salário mínimo por minuto e patrimônio anual impressiona

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda abre caminhos para 4 signos nesta sexta-feira (15 de maio): energia favorece novas oportunidades

Anjo da Guarda abre caminhos para 4 signos nesta sexta-feira (15 de maio): energia favorece novas oportunidades
Imagem - Alberto Cowboy questiona vitória de Ana Paula Renault no BBB 26: ' Não merecia'

Alberto Cowboy questiona vitória de Ana Paula Renault no BBB 26: ' Não merecia'
Imagem - Selton Mello é confirmado em produção internacional com atriz de ‘Valor Sentimental’

Selton Mello é confirmado em produção internacional com atriz de ‘Valor Sentimental’