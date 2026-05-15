ASTROLOGIA

Anjo da Guarda abre caminhos para 4 signos nesta sexta-feira (15 de maio): energia favorece novas oportunidades

A sexta-feira (15) chega com um recado importante sobre movimento, encontros e situações que podem mudar o rumo do dia

Fernanda Varela

Publicado em 15 de maio de 2026 às 00:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira (15) começa com uma energia positiva para mudanças e novidades. O Anjo da Guarda indica que oportunidades podem surgir de forma inesperada, principalmente em áreas ligadas a trabalho, relações e decisões pessoais.

A orientação é não ignorar convites, conversas ou sinais ao longo do dia. Para quatro signos, o momento favorece avanços importantes.

Áries

Arianos podem receber uma oportunidade ligada a projetos ou mudanças profissionais. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.

O ideal será agir com confiança.

O date perfeito para Áries 1 de 8

Gêmeos

Geminianos podem viver um momento positivo no campo emocional. Conversas importantes tendem a trazer clareza.

O momento pede mais abertura para o novo.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Libra

Librianos podem conhecer pessoas importantes ou receber propostas inesperadas. O dia favorece conexões.

O recado é aproveitar as oportunidades.

O date perfeito para Libra 1 de 8

Peixes

Piscianos podem perceber avanços em algo que parecia travado. O Anjo da Guarda indica evolução prática.

O momento favorece decisões e movimento.

O date perfeito para Peixes 1 de 8

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