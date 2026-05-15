Anjo da Guarda abre caminhos para 4 signos nesta sexta-feira (15 de maio): energia favorece novas oportunidades

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 15 de maio de 2026 às 00:00
A sexta-feira (15) começa com uma energia positiva para mudanças e novidades. O Anjo da Guarda indica que oportunidades podem surgir de forma inesperada, principalmente em áreas ligadas a trabalho, relações e decisões pessoais.
A orientação é não ignorar convites, conversas ou sinais ao longo do dia. Para quatro signos, o momento favorece avanços importantes.
Áries
Arianos podem receber uma oportunidade ligada a projetos ou mudanças profissionais. O Anjo da Guarda indica abertura de caminhos.
O ideal será agir com confiança.
O date perfeito para Áries
Gêmeos
Geminianos podem viver um momento positivo no campo emocional. Conversas importantes tendem a trazer clareza.
O momento pede mais abertura para o novo.
O date perfeito para Gêmeos
Libra
Librianos podem conhecer pessoas importantes ou receber propostas inesperadas. O dia favorece conexões.
O recado é aproveitar as oportunidades.
O date perfeito para Libra
Peixes
Piscianos podem perceber avanços em algo que parecia travado. O Anjo da Guarda indica evolução prática.
O momento favorece decisões e movimento.
O date perfeito para Peixes
Mensagem do dia
Novos caminhos surgem quando você se permite sair do mesmo lugar. Oportunidades aparecem para quem está atento.