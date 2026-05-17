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Cor e número da sorte de hoje (17 de maio): domingo traz equilíbrio, boas surpresas e momentos especiais em família

A energia do dia favorece descanso, reconexões emocionais e situações que ajudam a recuperar a leveza depois de uma semana intensa

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo, 17 de maio, chega com um clima mais acolhedor e positivo para muitos signos, especialmente nas relações familiares e afetivas. Será um bom momento para desacelerar, organizar pensamentos e aproveitar programas simples ao lado de quem faz bem. Algumas decisões importantes também podem surgir de forma natural ao longo do dia.

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Áries: Hoje será um dia favorável para descansar e reorganizar suas energias. Conversas com familiares poderão trazer mais segurança emocional e clareza sobre situações que estavam incomodando. O momento também será positivo para pensar em mudanças pessoais importantes. Evite apenas carregar problemas que não dependem só de você.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Touro: O domingo será leve e agradável, principalmente para encontros e momentos em família. Você poderá receber uma notícia positiva envolvendo dinheiro, trabalho ou planos futuros. O dia também favorece autocuidado e decisões ligadas ao bem-estar. Aproveite para desacelerar sem culpa.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Gêmeos: Hoje será um ótimo dia para sair da rotina e buscar momentos mais divertidos. Conversas inesperadas podem trazer ideias interessantes ou reacender vínculos importantes. O clima será positivo para amizades, passeios e novos contatos. Apenas evite excesso de distrações no fim do dia.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 7

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: O domingo chega com uma energia mais tranquila e emocionalmente acolhedora. Você poderá sentir necessidade de ficar mais perto da família ou de pessoas que tragam sensação de conforto. Questões antigas tendem a perder força aos poucos. Aproveite o dia para descansar e renovar as emoções.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Leão: Hoje será um dia cheio de movimento e boas surpresas. Convites inesperados ou reencontros podem deixar o clima mais animado e especial. Você estará mais carismático e conseguirá atrair atenção naturalmente. O momento também favorece planos afetivos e aproximações importantes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: O domingo favorece equilíbrio emocional e organização mental. Você poderá aproveitar melhor o dia ao desacelerar e evitar preocupações excessivas. Conversas sinceras com pessoas próximas ajudarão a resolver pequenas tensões. Também será um bom momento para pensar nos próximos passos profissionais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo

Televisão por Shutterstock
Áries – Carminha (Avenida Brasil): Impulsiva, explosiva e sem paciência para quem atravessa seu caminho. A fúria e a energia de Carminha são puramente arianas. por Alex Carvalho/TV Globo
Touro – Bia Falcão (Belíssima): Dona de um padrão de vida elevadíssimo, ela não abre mão do poder, do luxo e da estabilidade de sua "linhagem" por nada. por Acervo/TV Globo
Gêmeos – Flora (A Favorita): Manipuladora e mestre na arte de contar duas versões da mesma história. A dualidade e a lábia de Flora confundiram todo mundo. por Renato Rocha Miranda/TV Globo
Câncer – Nazaré Tedesco (Senhora do Destino): Dramática e apegada ao passado, ela criou sua própria realidade familiar e defendia sua "posse" de forma possessiva e emocional. por Zé Paulo Cardeal/TV Globo
Leão – Tereza Cristina (Fina Estampa): Exuberante, vaidosa e obcecada em ser o centro das atenções. Ela não aceita ser ofuscada por ninguém, especialmente pela "ralé". por João Miguel Júnior/TV Globo
Virgem – Cristina (Alma Gêmea): Metódica, calculista e fria. Seus planos eram executados com uma precisão cirúrgica e muita organização para atingir seus objetivos. por Reprodução/Globo
Libra – Maria de Fátima (Vale Tudo): Sedutora e focada em subir na vida através de conexões sociais. Usa seu charme e beleza para equilibrar suas jogadas ambiciosas. por Fabio Rocha/Globo
Escorpião – Perpétua (Tieta): Misteriosa, vingativa e guardiã de segredos obscuros (e daquela caixa!). A intensidade e o rancor de Perpétua são inesquecíveis. por Reprodução/Globo
Sagitário – Sílvia (Duas Caras): Aventureira no mal, ela era exagerada, debochada e não tinha limites geográficos ou morais para suas loucuras. por Willian Andrade/TV Globo
Capricórnio – Odete Roitman (Vale Tudo): A personificação da autoridade, do elitismo e do poder corporativo. Pragmática, ela desprezava tudo o que não fosse "eficiente". por Fábio Rocha/TV Globo
Aquário – Branca Letícia (Por Amor): Original, debochada e com um senso de humor ácido. Ela quebrava padrões e não se importava com as convenções sociais da época. por Acervo/TV Globo
Peixes – Paola Bracho (A Usurpadora): Sonhadora (à sua maneira torta), dramática e mestre em se fazer de vítima quando necessário para manipular o emocional alheio. por Televisa/Reprodução
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Televisão por Shutterstock

Libra: Hoje será um dia positivo para lazer, encontros e momentos agradáveis ao lado de quem você gosta. O clima favorece harmonia nas relações e melhora da autoestima. Questões financeiras podem exigir mais atenção, mas nada que tire sua tranquilidade. Aproveite para fazer algo que estava adiando há semanas.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Escorpião: O domingo traz mais clareza emocional e sensação de renovação. Você poderá enxergar soluções para problemas que estavam parecendo maiores do que realmente são. O momento também favorece conversas importantes e fortalecimento dos vínculos afetivos. Escute mais sua intuição antes de tomar decisões.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 5

Sagitário: Hoje será um ótimo dia para sair, conhecer lugares diferentes ou simplesmente mudar a rotina. O domingo favorece experiências leves, encontros divertidos e momentos espontâneos. Você estará mais otimista e disposto a resolver situações pendentes com maturidade. Aproveite a energia positiva do dia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dia pede mais calma e conexão com o que realmente importa. Você poderá perceber que algumas preocupações estavam consumindo energia demais sem necessidade. O momento favorece descanso, conversas familiares e reorganização emocional. Pequenos gestos terão muito significado hoje.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Aquário: O domingo será movimentado e cheio de estímulos positivos. Pessoas próximas poderão trazer novidades interessantes ou propostas inesperadas. Você estará mais criativo e comunicativo, o que favorece encontros e conversas importantes. Aproveite para investir mais no que desperta entusiasmo.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 7

Peixes: Hoje será um dia sensível, intuitivo e emocionalmente acolhedor. Você poderá sentir mais vontade de ficar perto de pessoas queridas e aproveitar momentos simples. O clima favorece espiritualidade, criatividade e fortalecimento emocional. Confie mais na sua percepção antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Lilás

Número da sorte: 1

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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