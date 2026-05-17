ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (17 de maio): domingo traz equilíbrio, boas surpresas e momentos especiais em família

A energia do dia favorece descanso, reconexões emocionais e situações que ajudam a recuperar a leveza depois de uma semana intensa

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 09:00

Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

O domingo, 17 de maio, chega com um clima mais acolhedor e positivo para muitos signos, especialmente nas relações familiares e afetivas. Será um bom momento para desacelerar, organizar pensamentos e aproveitar programas simples ao lado de quem faz bem. Algumas decisões importantes também podem surgir de forma natural ao longo do dia.

Áries: Hoje será um dia favorável para descansar e reorganizar suas energias. Conversas com familiares poderão trazer mais segurança emocional e clareza sobre situações que estavam incomodando. O momento também será positivo para pensar em mudanças pessoais importantes. Evite apenas carregar problemas que não dependem só de você.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 4

Touro: O domingo será leve e agradável, principalmente para encontros e momentos em família. Você poderá receber uma notícia positiva envolvendo dinheiro, trabalho ou planos futuros. O dia também favorece autocuidado e decisões ligadas ao bem-estar. Aproveite para desacelerar sem culpa.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 1

Gêmeos: Hoje será um ótimo dia para sair da rotina e buscar momentos mais divertidos. Conversas inesperadas podem trazer ideias interessantes ou reacender vínculos importantes. O clima será positivo para amizades, passeios e novos contatos. Apenas evite excesso de distrações no fim do dia.

Cor da sorte: Azul-claro

Número da sorte: 7

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: O domingo chega com uma energia mais tranquila e emocionalmente acolhedora. Você poderá sentir necessidade de ficar mais perto da família ou de pessoas que tragam sensação de conforto. Questões antigas tendem a perder força aos poucos. Aproveite o dia para descansar e renovar as emoções.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 3

Leão: Hoje será um dia cheio de movimento e boas surpresas. Convites inesperados ou reencontros podem deixar o clima mais animado e especial. Você estará mais carismático e conseguirá atrair atenção naturalmente. O momento também favorece planos afetivos e aproximações importantes.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 9

Virgem: O domingo favorece equilíbrio emocional e organização mental. Você poderá aproveitar melhor o dia ao desacelerar e evitar preocupações excessivas. Conversas sinceras com pessoas próximas ajudarão a resolver pequenas tensões. Também será um bom momento para pensar nos próximos passos profissionais.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 2

A vilã de novela de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje será um dia positivo para lazer, encontros e momentos agradáveis ao lado de quem você gosta. O clima favorece harmonia nas relações e melhora da autoestima. Questões financeiras podem exigir mais atenção, mas nada que tire sua tranquilidade. Aproveite para fazer algo que estava adiando há semanas.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 6

Escorpião: O domingo traz mais clareza emocional e sensação de renovação. Você poderá enxergar soluções para problemas que estavam parecendo maiores do que realmente são. O momento também favorece conversas importantes e fortalecimento dos vínculos afetivos. Escute mais sua intuição antes de tomar decisões.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 5

Sagitário: Hoje será um ótimo dia para sair, conhecer lugares diferentes ou simplesmente mudar a rotina. O domingo favorece experiências leves, encontros divertidos e momentos espontâneos. Você estará mais otimista e disposto a resolver situações pendentes com maturidade. Aproveite a energia positiva do dia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 8

O café ideal para cada signo 1 de 13

Capricórnio: O dia pede mais calma e conexão com o que realmente importa. Você poderá perceber que algumas preocupações estavam consumindo energia demais sem necessidade. O momento favorece descanso, conversas familiares e reorganização emocional. Pequenos gestos terão muito significado hoje.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 2

Aquário: O domingo será movimentado e cheio de estímulos positivos. Pessoas próximas poderão trazer novidades interessantes ou propostas inesperadas. Você estará mais criativo e comunicativo, o que favorece encontros e conversas importantes. Aproveite para investir mais no que desperta entusiasmo.

Cor da sorte: Turquesa

Número da sorte: 7

Peixes: Hoje será um dia sensível, intuitivo e emocionalmente acolhedor. Você poderá sentir mais vontade de ficar perto de pessoas queridas e aproveitar momentos simples. O clima favorece espiritualidade, criatividade e fortalecimento emocional. Confie mais na sua percepção antes de tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Lilás