FAMOSOS

Rico Melquiades sai em defesa de Virginia, mas cria nova polêmica: 'Os militantes deveriam ser presos'

Influenciador defendeu a loira após vídeo em que ela aparece beijando macaco

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 07:54

Rico Melquiades e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

Rico Melquiades saiu em defesa de Virginia Fonseca após o polêmico vídeo em que a loira beija um macaco durante um passeio em um zoológico de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A publicação acabou gerando comentários racistas envolvendo Vini Jr., com quem a influenciadora acaba de terminar um namoro de sete meses.

O campeão de A Fazenda 13 se mostrou revoltado com as críticas que Virginia vem recebendo nas redes sociais. Rico disse que as pessoas estão exagerando, e atribuiu a confusão aos 'militantes'.

Virginia no zoológico em Dubai 1 de 14

"É por isso que me chamam de biscoiteiro, de cancelado. Gente, na minha opinião, os militantes, eles deveriam ser presos. Eles estão passando de todos os limites. De todos os limites que existem. A Virgínia beijou um macaco e tá sendo acusada de de racismo porque beijou um macaco", reclamou o influenciador.

"Hoje em dia, se você tiver uma opinião diferente dos outros, você tá cometendo um crime ou um preconceito, isso não existe, gente. Se você não tiver uma opinião igual a uma trans, você é transfóbico. Se você não tiver uma opinião igual a um gay, você é homofóbico. Se você não tiver uma opinião igual a a a uma religião, você é intolerante e religioso", completou.

Rico ainda disse que os militantes são "chatos e insuportáveis". "Gente, os militantes são chatos! Os militantes são insuportáveis! Hoje em dia, os militantes estão levantando pautas em prol de política, entendeu? Estão, estão deixando pautas tão lindas de ser discutidas por conta de política".

Rico sai em defesa de Virgínia e diz que militantes deveriam ser presos:



“Na minha opinião os militantes deveriam ser presos, a Virgínia beijou um macaco e está sendo acusada de racismo porque beijou um macaco. Se você tiver uma opinião diferente dos outros, você está cometendo… pic.twitter.com/5qr46Muwic — QG do POP (@QGdoPOP) May 20, 2026

Virginia pediu desculpas

Virginia também se pronunciou sobre o polêmico vídeo. A empresária afirmou que não teve a intenção de ofender alguém e lamentou que o conteúdo tenha sido interpretado de forma negativa. "Jamais na minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu fiz na intenção de ofender alguém. Pelo amor de Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca", falou.

A loira disse que já tinha visitado o mesmo zoológico e que o animal tem o costume de beijar os visitantes. Ela disse que chegou a publicar um conteúdo semelhante no ano passado, quando esteve no local acompanhada das filhas. "Eu beijei o macaco. Ele beija, ele tem um costume, ele chama Mico. E a gente fala: 'Mico, kiss, kiss', e ele beija. Como ele beija a Samara, como ele beija o Thiago".

Antes e depois de Rico Melquiades 1 de 16

Em seguida, ela falou diretamente sobre o ex-namorado, e reforçou que sempre apoiou Vini Jr. na luta contra o racismo. "Eu e o Vini, a gente teve uma relação de sete meses muito linda. Então, eu respeito muito essa relação e eu jamais, em hipótese alguma, faria algo pra humilhar ele, pra ofender ele. Nunca, nunca. Isso não faz parte do meu caráter".

A influenciadora, porém, reconheceu que a publicação pode ter acontecido em um momento inadequado e pediu desculpas. "Então, eu tô passando aqui pra pedir perdão mesmo, pra quem se sentiu ofendido com o meu vídeo. Mas saiba que foi o que eu sempre fiz, igual o ano passado eu fiz".

"Mas eu entendo que talvez o momento que eu tenha postado não foi o momento propício pra isso. E as pessoas levaram pra outro lado. Mas eu sou totalmente contra essa atitude. Eu nunca na minha vida passou pra minha cabeça que isso iria acontecer. Que eles iriam fazer essa comparação ridícula", continuou.

"Enfim, eu sou totalmente contra todos os comentários que eles estão fazendo. Tô junto com o Vini sempre. Ele é maravilhoso e ele não merece passar por isso, tá bom?", finalizou Virginia.

Virginia curte praia em Dubai 1 de 6

A equipe da influenciadora também emitiu nota oficial e classificou como "desprezível" qualquer tentativa de relacionar o vídeo a atitudes racistas. "Em nenhuma hipótese será aceito que associem a imagem de Virginia Fonseca a uma prática tão desprezível como um ato racista. Isso jamais será tolerado", diz o comunicado.

Segundo o comunicado, Virginia está em Dubai a trabalho e aproveitou o tempo livre para conhecer o zoológico. A experiência, de acordo com a equipe, já teria sido vivida por ela em outras ocasiões, inclusive ao lado dos filhos.

"O problema não é o vídeo, nem a visita ao zoológico. O problema é o pensamento de quem associa um conteúdo típico de um turista ao racismo, ofende, distorce os fatos e transforma preconceito em ‘interpretação’. Quem dissemina esse tipo de ataque está do lado problemático da história", segue a nota.