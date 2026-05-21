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Hoje (21 de maio) traz uma energia intensa para quem vinha esperando respostas, mudanças ou sinais mais claros sobre o futuro

O dia favorece decisões importantes, conversas sinceras e movimentos que podem destravar áreas que estavam paradas há semanas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 21 de maio, chega com uma energia mais acelerada e emocional ao mesmo tempo. Muitas pessoas vão sentir necessidade de resolver pendências, tomar decisões e colocar limites em situações que já estavam cansando. O dia também favorece reencontros, conversas importantes e mudanças de postura que podem trazer mais clareza para os próximos passos. A tendência é que cada signo precise equilibrar razão e emoção para evitar atitudes impulsivas. Veja a previsão do site "The Economic Times".

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Áries: Hoje será importante controlar a ansiedade antes de agir. Questões profissionais podem exigir respostas rápidas, mas agir no impulso pode gerar arrependimentos. No amor, o momento favorece conversas sinceras e atitudes mais maduras. Financeiramente, evite gastos feitos por emoção. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa vir imediatamente.

Touro: O dia favorece estabilidade e planejamento. Você pode receber uma notícia importante ligada ao trabalho ou ao dinheiro. Nas relações, a tendência é buscar mais segurança emocional e evitar desgastes desnecessários. Aproveite para organizar prioridades. Dica cósmica: Escolher sua paz também é uma forma de crescimento.

Gêmeos: Hoje sua comunicação estará ainda mais forte, o que pode abrir portas importantes. Conversas profissionais tendem a render bons resultados, mas será preciso evitar distrações. No amor, alguém pode surpreender você com uma atitude inesperada. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo.

A linguagem de amor de cada signo: descubra como o zodíaco demonstra afeto

Signos e amor por Imagem gerada por IA
Áries (Toque físico): Ama com intensidade e presença. Para Áries, um abraço apertado ou andar de mãos dadas diz mais que mil palavras. por Imagem gerada por IA
Touro (Receber presentes): Não é sobre luxo, é sobre o valor do gesto. Um presente que mostre que você lembrou do gosto dele é o que aquece o coração taurino por Imagem gerada por IA
Gêmeos (Palavras de afirmação): O amor passa pela mente. Gêmeos se sente amado através de conversas profundas, bilhetes inesperados e elogios inteligentes. por Imagem gerada por IA
Câncer (Tempo de qualidade): Estar junto é o que importa. Um jantar em casa sem celulares, uma brincadeira em família ou uma tarde no sofá são os maiores mimos para o canceriano. por Imagem gerada por IA
Leão (Receber presentes): Leão ama ser celebrado. Presentes que exaltam sua personalidade ou experiências inesquecíveis fazem ele se sentir especial por Imagem gerada por IA
Virgem (Atos de serviço): Amar é ser útil. Virgem se sente cuidado quando alguém resolve um problema chato do dia a dia ou prepara o café para ele por Imagem gerada por IA
Libra (Palavras de afirmação): Precisa de harmonia e reafirmação constante. Libra ama ouvir o quanto é importante e admirado na vida do parceiro. por Imagem gerada por IA
Escorpião (Tempo de qualidade): Profundidade é a chave. Escorpião quer exclusividade e momentos de conexão total, onde o resto do mundo não existe por Imagem gerada por IA
Sagitário (Atos de serviço): Valoriza a parceria na aventura. Sagitário ama quando alguém facilita sua liberdade ou cuida dos detalhes de uma viagem por Imagem gerada por IA
Capricórnio (Atos de serviço): Demonstra amor através do apoio prático. Para ele, alguém que ajuda a construir seu futuro é o verdadeiro parceiro por Imagem gerada por IA
Aquário (Tempo de qualidade): Liberdade compartilhada. Estar junto em uma atividade interessante ou um debate cabeçudo é a forma de amor aquariana por Imagem gerada por IA
Peixes (Toque físico): Sensibilidade à flor da pele. Peixes se sente seguro e amado através do carinho, do cafuné e da proximidade física constante. por Imagem gerada por IA
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Signos e amor por Imagem gerada por IA

Câncer: A sensibilidade estará elevada, mas isso também aumenta sua intuição. O dia favorece decisões ligadas à família, relacionamentos e questões emocionais. No trabalho, tente não absorver problemas que não são seus. Dica cósmica: Escute mais sua intuição antes de aceitar certas situações.

Leão: Hoje você pode sentir necessidade de assumir o controle de algo importante. O momento favorece liderança, decisões profissionais e posicionamentos mais firmes. No amor, orgulho em excesso pode gerar distância. Dica cósmica: Demonstrar sentimentos não diminui sua força.

Virgem: A quinta-feira favorece organização, produtividade e clareza mental. Você conseguirá enxergar melhor o que realmente vale seu esforço. Nas relações, evite cobranças excessivas. Financeiramente, o momento pede equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa sair perfeito para dar certo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra: O dia favorece acordos, reconciliações e decisões importantes no campo emocional. Você pode sentir necessidade de colocar algumas relações na balança. No trabalho, mantenha a calma diante de cobranças inesperadas. Dica cósmica: Priorize o que traz leveza, não desgaste.

Escorpião: Hoje será difícil esconder sentimentos. Questões emocionais podem vir à tona com mais intensidade, principalmente em relações próximas. No trabalho, mantenha discrição antes de revelar planos importantes. Dica cósmica: Algumas respostas chegam no silêncio.

Sagitário: O desejo de mudar a rotina ficará ainda mais forte. O dia favorece viagens, novos planos e decisões ligadas ao futuro. No amor, será importante alinhar expectativas para evitar frustrações. Dica cósmica: Nem toda liberdade precisa significar distância.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Capricórnio: Hoje você estará mais focado em estabilidade e segurança. Questões financeiras podem exigir mais atenção, mas o momento também favorece crescimento profissional. Nas relações, tente demonstrar mais o que sente. Dica cósmica: Controle não resolve tudo sozinho.

Aquário: O dia traz movimentação, novidades e mudanças inesperadas na rotina. Sua criatividade estará em alta, favorecendo trabalho e projetos pessoais. No amor, conversas importantes podem mudar o rumo de uma relação. Dica cósmica: Algumas mudanças chegam para libertar.

Peixes: Hoje será importante proteger sua energia emocional. O dia favorece momentos de introspecção, autocuidado e decisões mais conscientes. Evite assumir responsabilidades emocionais dos outros. Dica cósmica: Sua sensibilidade precisa de limites saudáveis.

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