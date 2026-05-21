ASTROLOGIA

Hoje (21 de maio) traz uma energia intensa para quem vinha esperando respostas, mudanças ou sinais mais claros sobre o futuro

O dia favorece decisões importantes, conversas sinceras e movimentos que podem destravar áreas que estavam paradas há semanas

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

A quinta-feira, dia 21 de maio, chega com uma energia mais acelerada e emocional ao mesmo tempo. Muitas pessoas vão sentir necessidade de resolver pendências, tomar decisões e colocar limites em situações que já estavam cansando. O dia também favorece reencontros, conversas importantes e mudanças de postura que podem trazer mais clareza para os próximos passos. A tendência é que cada signo precise equilibrar razão e emoção para evitar atitudes impulsivas. Veja a previsão do site "The Economic Times".

Áries: Hoje será importante controlar a ansiedade antes de agir. Questões profissionais podem exigir respostas rápidas, mas agir no impulso pode gerar arrependimentos. No amor, o momento favorece conversas sinceras e atitudes mais maduras. Financeiramente, evite gastos feitos por emoção. Dica cósmica: Nem toda resposta precisa vir imediatamente.

Touro: O dia favorece estabilidade e planejamento. Você pode receber uma notícia importante ligada ao trabalho ou ao dinheiro. Nas relações, a tendência é buscar mais segurança emocional e evitar desgastes desnecessários. Aproveite para organizar prioridades. Dica cósmica: Escolher sua paz também é uma forma de crescimento.

Gêmeos: Hoje sua comunicação estará ainda mais forte, o que pode abrir portas importantes. Conversas profissionais tendem a render bons resultados, mas será preciso evitar distrações. No amor, alguém pode surpreender você com uma atitude inesperada. Dica cósmica: Nem tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo.

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Câncer: A sensibilidade estará elevada, mas isso também aumenta sua intuição. O dia favorece decisões ligadas à família, relacionamentos e questões emocionais. No trabalho, tente não absorver problemas que não são seus. Dica cósmica: Escute mais sua intuição antes de aceitar certas situações.

Leão: Hoje você pode sentir necessidade de assumir o controle de algo importante. O momento favorece liderança, decisões profissionais e posicionamentos mais firmes. No amor, orgulho em excesso pode gerar distância. Dica cósmica: Demonstrar sentimentos não diminui sua força.

Virgem: A quinta-feira favorece organização, produtividade e clareza mental. Você conseguirá enxergar melhor o que realmente vale seu esforço. Nas relações, evite cobranças excessivas. Financeiramente, o momento pede equilíbrio. Dica cósmica: Nem tudo precisa sair perfeito para dar certo.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra: O dia favorece acordos, reconciliações e decisões importantes no campo emocional. Você pode sentir necessidade de colocar algumas relações na balança. No trabalho, mantenha a calma diante de cobranças inesperadas. Dica cósmica: Priorize o que traz leveza, não desgaste.

Escorpião: Hoje será difícil esconder sentimentos. Questões emocionais podem vir à tona com mais intensidade, principalmente em relações próximas. No trabalho, mantenha discrição antes de revelar planos importantes. Dica cósmica: Algumas respostas chegam no silêncio.

Sagitário: O desejo de mudar a rotina ficará ainda mais forte. O dia favorece viagens, novos planos e decisões ligadas ao futuro. No amor, será importante alinhar expectativas para evitar frustrações. Dica cósmica: Nem toda liberdade precisa significar distância.

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Capricórnio: Hoje você estará mais focado em estabilidade e segurança. Questões financeiras podem exigir mais atenção, mas o momento também favorece crescimento profissional. Nas relações, tente demonstrar mais o que sente. Dica cósmica: Controle não resolve tudo sozinho.

Aquário: O dia traz movimentação, novidades e mudanças inesperadas na rotina. Sua criatividade estará em alta, favorecendo trabalho e projetos pessoais. No amor, conversas importantes podem mudar o rumo de uma relação. Dica cósmica: Algumas mudanças chegam para libertar.