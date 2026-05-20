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Cor e número da sorte de hoje (20 de maio): quarta-feira favorece conquistas, encontros importantes e mudanças positivas

O dia promete avanços em questões profissionais, boas notícias inesperadas e mais clareza para decisões importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 20 de maio, chega com uma energia mais leve e produtiva para grande parte dos signos. O momento favorece conversas importantes, novos contatos, soluções para assuntos pendentes e oportunidades que podem abrir caminhos nos próximos dias. Também é um bom período para reorganizar planos, fortalecer relações e confiar mais na própria intuição diante das decisões. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: O dia favorece ganhos inesperados e soluções para questões que estavam travadas há algum tempo. Você pode receber apoio importante de alguém experiente e também terá mais facilidade para colocar suas ideias em prática. O clima em casa tende a ficar mais harmonioso.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 3

Touro: A quarta-feira será positiva para organizar questões financeiras e profissionais. Novas ideias podem ajudar você a resolver um problema antigo com mais facilidade. Relacionamentos ficam mais equilibrados e o dia também favorece aprendizados.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Gêmeos: O momento favorece crescimento, reconhecimento e novos projetos. Você tende a se sentir mais animado e confiante para tomar decisões importantes. Viagens, mudanças de planos e novidades no amor também podem movimentar o dia.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

O café ideal para cada signo

O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries – Espresso duplo: Intenso, rápido e revigorante. por Imagem gerada por IA
Touro – Cappuccino com chocolate: Cremoso e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Gêmeos – Iced coffee (Café gelado): Moderno, versátil e refrescante. por Imagem gerada por IA
Câncer – Café com leite e canela: Acolhedor e quentinho como um abraço. por Imagem gerada por IA
Leão – Caramel macchiato (Macchiato de caramelo): Exuberante e doce. por Imagem gerada por IA
Virgem – Café coado artesanal: Preciso e feito com técnica. por Imagem gerada por IA
Libra – Pink latte (com beterraba/morango): Estético, equilibrado e charmoso. por Imagem gerada por IA
Escorpião – Café turco: Forte, denso e envolto em mistério. por Imagem gerada por IA
Sagitário – Espresso tônica: Uma mistura de aventura e ousadia. por Imagem gerada por IA
Capricórnio – Café preto clássico: Sério, eficiente e focado. por Imagem gerada por IA
Aquário – Matcha latte (base café opcional): Inovador e original. por Imagem gerada por IA
Peixes – Mocha com chantilly: Doce e sonhador. por Imagem gerada por IA
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O café ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer: A tendência é de um dia mais leve e produtivo do que os anteriores. Novas oportunidades podem surgir de forma inesperada, principalmente no trabalho. O momento também favorece encontros importantes e ajustes na rotina.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 6

Leão: A quarta-feira pede mais paciência para lidar com cobranças e tarefas acumuladas. Apesar disso, o dia pode trazer boas oportunidades profissionais e resultados positivos através do esforço contínuo.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Virgem: O dia será excelente para resolver pendências e colocar planos em movimento. Conversas importantes podem abrir portas, principalmente em assuntos ligados a trabalho e crescimento pessoal. O apoio da família fará diferença.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Libra: A quarta-feira favorece atividades em grupo, viagens rápidas e assuntos ligados à vida pessoal. Você pode assumir novas responsabilidades e mostrar mais segurança nas decisões.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Escorpião: O momento será positivo para mudanças práticas e decisões importantes. Você pode receber ajuda de alguém próximo para concluir uma tarefa importante. O clima afetivo tende a ficar mais leve e acolhedor.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Sagitário: O dia traz boas oportunidades para crescimento profissional e mudanças positivas na rotina. Conversas no amor ganham mais leveza, e um convite inesperado pode deixar a quarta-feira mais animada.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
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Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: A tendência é de reconhecimento no trabalho e avanços em assuntos pessoais. Você conseguirá resolver tarefas importantes com mais facilidade e poderá receber ajuda de alguém influente.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Aquário: A quarta-feira será favorável para encontros, conversas importantes e viagens rápidas. O dia também favorece momentos em família e situações que trazem sensação de tranquilidade emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Peixes: O momento favorece conexões afetivas, criatividade e crescimento financeiro. Você tende a se sentir mais motivado para colocar ideias em prática e fortalecer relações importantes.

Cor da sorte: Verde-mar

Número da sorte: 1

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