ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (20 de maio): quarta-feira favorece conquistas, encontros importantes e mudanças positivas

O dia promete avanços em questões profissionais, boas notícias inesperadas e mais clareza para decisões importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

A quarta-feira, dia 20 de maio, chega com uma energia mais leve e produtiva para grande parte dos signos. O momento favorece conversas importantes, novos contatos, soluções para assuntos pendentes e oportunidades que podem abrir caminhos nos próximos dias. Também é um bom período para reorganizar planos, fortalecer relações e confiar mais na própria intuição diante das decisões. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: O dia favorece ganhos inesperados e soluções para questões que estavam travadas há algum tempo. Você pode receber apoio importante de alguém experiente e também terá mais facilidade para colocar suas ideias em prática. O clima em casa tende a ficar mais harmonioso.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 3

Touro: A quarta-feira será positiva para organizar questões financeiras e profissionais. Novas ideias podem ajudar você a resolver um problema antigo com mais facilidade. Relacionamentos ficam mais equilibrados e o dia também favorece aprendizados.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 1

Gêmeos: O momento favorece crescimento, reconhecimento e novos projetos. Você tende a se sentir mais animado e confiante para tomar decisões importantes. Viagens, mudanças de planos e novidades no amor também podem movimentar o dia.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 2

O café ideal para cada signo 1 de 13

Câncer: A tendência é de um dia mais leve e produtivo do que os anteriores. Novas oportunidades podem surgir de forma inesperada, principalmente no trabalho. O momento também favorece encontros importantes e ajustes na rotina.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 6

Leão: A quarta-feira pede mais paciência para lidar com cobranças e tarefas acumuladas. Apesar disso, o dia pode trazer boas oportunidades profissionais e resultados positivos através do esforço contínuo.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 5

Virgem: O dia será excelente para resolver pendências e colocar planos em movimento. Conversas importantes podem abrir portas, principalmente em assuntos ligados a trabalho e crescimento pessoal. O apoio da família fará diferença.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 1

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Libra: A quarta-feira favorece atividades em grupo, viagens rápidas e assuntos ligados à vida pessoal. Você pode assumir novas responsabilidades e mostrar mais segurança nas decisões.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 4

Escorpião: O momento será positivo para mudanças práticas e decisões importantes. Você pode receber ajuda de alguém próximo para concluir uma tarefa importante. O clima afetivo tende a ficar mais leve e acolhedor.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 9

Sagitário: O dia traz boas oportunidades para crescimento profissional e mudanças positivas na rotina. Conversas no amor ganham mais leveza, e um convite inesperado pode deixar a quarta-feira mais animada.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 7

Perfume ideal para cada signo 1 de 37

Capricórnio: A tendência é de reconhecimento no trabalho e avanços em assuntos pessoais. Você conseguirá resolver tarefas importantes com mais facilidade e poderá receber ajuda de alguém influente.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 4

Aquário: A quarta-feira será favorável para encontros, conversas importantes e viagens rápidas. O dia também favorece momentos em família e situações que trazem sensação de tranquilidade emocional.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 8

Peixes: O momento favorece conexões afetivas, criatividade e crescimento financeiro. Você tende a se sentir mais motivado para colocar ideias em prática e fortalecer relações importantes.

Cor da sorte: Verde-mar