Cor e número da sorte de hoje (20 de maio): quarta-feira favorece conquistas, encontros importantes e mudanças positivas

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:00
A quarta-feira, dia 20 de maio, chega com uma energia mais leve e produtiva para grande parte dos signos. O momento favorece conversas importantes, novos contatos, soluções para assuntos pendentes e oportunidades que podem abrir caminhos nos próximos dias. Também é um bom período para reorganizar planos, fortalecer relações e confiar mais na própria intuição diante das decisões. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: O dia favorece ganhos inesperados e soluções para questões que estavam travadas há algum tempo. Você pode receber apoio importante de alguém experiente e também terá mais facilidade para colocar suas ideias em prática. O clima em casa tende a ficar mais harmonioso.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 3
Touro: A quarta-feira será positiva para organizar questões financeiras e profissionais. Novas ideias podem ajudar você a resolver um problema antigo com mais facilidade. Relacionamentos ficam mais equilibrados e o dia também favorece aprendizados.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 1
Gêmeos: O momento favorece crescimento, reconhecimento e novos projetos. Você tende a se sentir mais animado e confiante para tomar decisões importantes. Viagens, mudanças de planos e novidades no amor também podem movimentar o dia.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 2
O café ideal para cada signo
Câncer: A tendência é de um dia mais leve e produtivo do que os anteriores. Novas oportunidades podem surgir de forma inesperada, principalmente no trabalho. O momento também favorece encontros importantes e ajustes na rotina.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 6
Leão: A quarta-feira pede mais paciência para lidar com cobranças e tarefas acumuladas. Apesar disso, o dia pode trazer boas oportunidades profissionais e resultados positivos através do esforço contínuo.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 5
Virgem: O dia será excelente para resolver pendências e colocar planos em movimento. Conversas importantes podem abrir portas, principalmente em assuntos ligados a trabalho e crescimento pessoal. O apoio da família fará diferença.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 1
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Libra: A quarta-feira favorece atividades em grupo, viagens rápidas e assuntos ligados à vida pessoal. Você pode assumir novas responsabilidades e mostrar mais segurança nas decisões.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 4
Escorpião: O momento será positivo para mudanças práticas e decisões importantes. Você pode receber ajuda de alguém próximo para concluir uma tarefa importante. O clima afetivo tende a ficar mais leve e acolhedor.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 9
Sagitário: O dia traz boas oportunidades para crescimento profissional e mudanças positivas na rotina. Conversas no amor ganham mais leveza, e um convite inesperado pode deixar a quarta-feira mais animada.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 7
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio: A tendência é de reconhecimento no trabalho e avanços em assuntos pessoais. Você conseguirá resolver tarefas importantes com mais facilidade e poderá receber ajuda de alguém influente.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 4
Aquário: A quarta-feira será favorável para encontros, conversas importantes e viagens rápidas. O dia também favorece momentos em família e situações que trazem sensação de tranquilidade emocional.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 8
Peixes: O momento favorece conexões afetivas, criatividade e crescimento financeiro. Você tende a se sentir mais motivado para colocar ideias em prática e fortalecer relações importantes.
Cor da sorte: Verde-mar
Número da sorte: 1